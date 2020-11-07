انطلاق المرحلة الثانية: 2085 مرشحا يتنافسون على 141 مقعدا فرديا في 13 محافظة وسط إجراءات احترازية

ينطلق اليوم ماراثون التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب على مدار يومين فى 13 محافظة، وذلك بعد انتهاء المصريين بالخارج من المشاركة فى عملية الاقتراع، وشكلت الأحزاب وتنسيقة شباب السياسيين ومنظمات المجتمع المدنى غرف عمليات لمتابعة التصويت، فيما أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ لتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالاقتراع فى ظل ظروف كورونا الاستثنائية.

صراع شرس بين قوائم "من أجل مصر" و"تحالف المستقلين" و"أبناء مصر" فى قطاع القاهرة وشرق الدلتا على 142 مقعداً

ويخوض السباق الانتخابى فى هذه المرحلة 2085 مرشحاً يتنافسون على 141 مقعداً فردياً فى 70 دائرة، فيما تتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم كالتالى، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين على 100 مقعد، وفى قطاع شرق الدلتا تشتعل المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وشكلت الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت، وسير انتخابات مجلس النواب التى ستنطلق اليوم على مدار يومين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ونشر فرق من شباب الأحزاب أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وصول الناخبين للجان، ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن جنباً لجنب مع رجال الشرطة.

وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن استعدادات الحزب للمرحلة الثانية من الانتخابات لن تختلف عن المرحلة الأولى، حيث تم تشكيل غرف عمليات فى المحافظات والقرى، مضيفاً أن الحزب سيقدم كل أوجه الدعم للمرشحين.

من جانبه قال المهندس فوزى الرفاعى، أمين عام الحزب بكفر الشيخ، إن الشباب المتطوعين سيرتدون سترات مطبوعاً عليها اسم الحزب وسيقتصر دورهم على مساعدة مَن يحتاج المساعدة، من منطلق دورهم الوطنى، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بجانب غرف فرعية بالمراكز.

وأكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن الحزب يواصل مبادرته «لو عايز تغير اتغير.. اختار الصح»، لحث المواطنين فى كل المحافظات على المشاركة الإيجابية بالمرحلة الثانية للانتخابات، مضيفاً أن مبادرته حققت نجاحاً كبيراً فى محافظات المرحلة الأولى للانتخابات، وساعدت بشكل كبير على تحفيز المواطنين للنزول والمشاركة، وهذا يؤكد وعى الشعب المصرى وإدراكه أهمية الانتخابات البرلمانية والمشاركة بها لاختيار مَن يمثله فى أهم جهة رقابية وتشريعية فى البلاد.

وأوضح اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحزب مستمر فى حملات توعية الناخبين فى انتخابات النواب بالقرى والنجوع والمدن لتوعية الناس بأهمية المشاركة فى الانتخابات.

وأضاف «السيد»، لـ«الوطن»، أن المواطن ما زال لا يدرك أهمية صوته وأنه شريك أساسى فى صنع سياسات المرحلة القادمة، ويجب أن يدرك أن عليه واجباً يجب القيام به، مشيراً إلى أن الحزب بدأ فى إعداد خطة تسكين المناديب باللجان الانتخابية.

غرف عمليات فى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمتابعة سير العملية الانتخابية

فى نفس السياق استعد المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لمتابعة ومراقبة انتخابات مجلس النواب، حيث شكّل كل منهم غرف عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، وإرسال مراقبين لمتابعة اللجان والمقار الانتخابية.

وفى كفر الشيخ أنهت الوحدات المحلية بالمحافظة تجهيز 585 مقراً انتخابياً قبل انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، وتم إنشاء «فراشات ومظلات» وتوفير كراسى لراحة الناخبين وخوفاً من سقوط أمطار عقب تحذيرات الأرصاد الجوية، كما جرى تعقيم المقرات الانتخابية عبر فرق منتشرة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأنهت مديرية الصحة بكفر الشيخ استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2020 ورفعت حالة الطوارئ بجميع أقسام الاستقبال بالمستشفيات، ووفرت المستلزمات الطبية والوقائية، بالإضافة لمنع الإجازات الخاصة بالأطباء وطواقم التمريض.

وقال مصدر فى المديرية لـ«الوطن» إنه تم تشكيل غرفة الأزمات بالمستشفيات لتلقى أى بلاغات أو شكاوى خاصة بالعملية الانتخابية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الكافية، وكميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته لجميع الفصائل، وإعلان حالة الطوارئ بمرفق الإسعاف.

وأعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى، مدير المرفق، رفع درجة الاستعداد بكل فروعه فى المراكز الإدارية، مؤكداً تحرك أقرب سيارة إسعاف إلى اللجان حال حدوث أى طارئ، فضلاً عن تمركز السيارات أمام اللجان الرئيسية، مشيراً إلى أنه تم الدفع بـ100 سيارة إسعاف لتأمين الانتخابات، إضافة إلى تأمين الطرق لمواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها، وأن كل سيارة إسعاف تحتوى على التجهيزات الخاصة بها للمساعدة فى سرعة تقديم الإسعافات الأولية.

وفى الشرقية أعلنت وزارة الصحة الطوارئ استعداداً للانتخابات، وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل على مدار الساعة خلال أيام انتخابات مجلس النواب، موضحاً أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف مزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة على الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسباً لأى أحداث طارئة، بالإضافة إلى نشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة، مع عمل مسح حرارى على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعانى حرارة مرتفعة أو أى أعراض تنفسية «الكحة وضيق التنفس»، وتوجيه المشتبه بإصابتهم لأقرب منشأة طبية لتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

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وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على وجود مدير المنشأة أو من ينوب عنه وموافاة المديرية بجدول إشرافى لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد على مديرى المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين وعمل الصيانة الدورية لها وكذلك وجود الأكسجين الكافى لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

وأكد وكيل وزارة الصحة على مديرة الصيدلة والتموين الدوائى بالمديرية بوضع جدول نوبتجيات بمخازن الإمداد الدوائى لصرف أى نواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة العيد، وتكليف مدير عام الطب العلاجى ومدير المستشفيات ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالتنسيق مع الشركات الموردة للأكسجين السائل لتوفير المخزون الاستراتيجى منه بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكيد على مسئولة بنوك الدم بالتنسيق مع مديرة المركز الإقليمى لبنوك الدم بالأحرار لتوفير جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ، والتأكيد على مدير عام الطب الوقائى بتوافر الطعوم والأمصال بجميع المنافذ، لمواجهة أى طوارئ خلال أيام الانتخابات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تكليف إدارتى «مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض» بتطهير وتعقيم جميع المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، والبالغ عددها 1597 لجنة لاستقبال 4 ملايين و427 ألفاً و375 ناخباً وناخبة ممن لهم حق التصويت، وتكليف فرق طبية للوجود داخل اللجان الانتخابية، وتم التأكيد على مديرى الإدارات الصحية والمستشفيات بعمل الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية، ومخازن الطعوم والأمصال، والمرور المكثف عليها خلال يومَى الانتخابات، سواء من الجهاز الإشرافى أو المراقبين الصحيين، وفنيى الصيانة.