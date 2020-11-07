حظك اليوم السبت 7-11-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس لديه القدرة على التنقل باستمرار والتكيف مع جميع الأجواء مهما اختلفت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات "حظك اليوم" للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك رغبة في المعرفة والاضطلاع والتعرف على جديد ويساعدك ذلك على التطور وتحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مشرقا وتمتلئ عذوبة وإذا كنت متزوجا عليك أن تواجه ولا تهرب مهما كانت الضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.