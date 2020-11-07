للباحثين عن إقامة مشروع صغير.. توجه للوحدة المحلية لدعم مشروعك

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية الذى أطلقته الوزارة منذ فترة، بعنوان "مشروعك"، مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقرا بمختلف المحافظات.

ويقوم المشروع بتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوى المقدمة من صاحب المشروع.

ويقوم فريق عمل "مشروعك" بتقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع، خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.

وطالب "شعراوي"، بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.

أما فيما يتعلق بخطوات التقديم لبرنامج "مشروعك" فهى كالتالي:

-التوجه إلى مقر مشروعك بالوحدة المحلية التابع لها

-تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة.

- تقديم دراسة جدوى للمشروع.

- مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب.

- استكمال المستندات المطلوبة و تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك"

-يبدأ البنك فى مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

- يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه فى حالة ضبط محل أو مقهى أو مطعم يخالف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف على الفور من تحرير محضر وغلق للنشاط وتوقيع غرامة.

وأضاف "قاسم"، لاتهاون فى تنفيذ الإجراءات التى أقرتها الدولة مؤخرا للحد من كورونا، فى ظل تعرض بعض دول العالم للموجة الثانية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم التشديد على الإجراءات والضوابط التى تم إقرارها من قبل، وهى الالتزام بارتداء الكمامة للعاملين بتلك المنشآت والحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم تداول الشيشة داخل المقاهى، علاوة على الالتزام بنسب الإشغال المقررة وذلك من أجل صحة المواطنين وعدم انتشار الفيروس حتى لاتضطر البلاد إلى اتخاذ قرارات صعبة مرة أخرى من غلق للمحلات والمقاهى والمطاعم بما يؤثر بالسلب على دخول المواطنين وأرزاقهم.

ودعا "قاسم" المواطنين إلى الالتزام بكل الإجراءات التى أقرتها وزارة الصحة، مؤكدا انه لم يعد هناك وقت للتهاون أو التراخى بشأن اتباع التعليمات لمنع انتشار كورونا فالوقاية خير من العلاج خلال الفترة المقبلة.