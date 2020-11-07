على الحجار لـ أبطال فيلم خط الدم: سبقناكم بـ "أنياب" عن مصاصي الدم

هنأ الفنان الكبير على الحجار، كلا من نيللي كريم وظافر العابدين، على طرحهما فيلمهما الجديد "خط دم" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكتب "الحجار"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "مبروك للنجوم نيللي كريم وظافر العابدين فيلمهم الجديد عن مصاصي الدماء، بس إحنا سبقناهم الصور من فيلم أنياب، إنتاج 81".

فيلم "أنياب" من إنتاج عام 1981، وهو من أوائل الأفلام التى ناقشت قصة مصاصي الدماء، من بطولة على الحجار ومنى جبر وأحمد عدوية ومن تأليف طارق شرارة وإخراج محمد شبل.

وتدور قصة فيلم "أنياب"، حول تتعطل سيارة علي ومنى (علي الحجار ومنى جبر)، في الطريق لحضور إحدى الحفلات مع مجموعة من أصدقائهما في ليلة رأس السنة، فيضطران للجوء إلى إحدى المنازل المهجورة من أجل استخدام الهاتف للاتصال بالأصدقاء، وإذ بهما يكتشفان أنهما في منزل دراكولا (أحمد عدوية) نفسه، ويقع كل منهما في قبضته وقبضة مساعديه.

يذكر أن فيلم خط الدم كان قد أطلق بيانا أوضح فيه أنه أول فيلم يتناول قصة مصاصي الدماء، ومن جانبه قال الفنان التونسي ظافر العابدين، في بيانٍ عن مشاركته فى العمل: "تحمست للمشاركة في "خط دم" لأن الدور جديد، فهو دور أول مصاص دماء "Vampire" عربي، وأنا سعيد به وبالتجربة".

وحول تعاونه الثاني مع نيللي كريم بعد مسلسل "تحت السيطرة"، قال "ظافر": "كان التواصل بيننا في الفيلم سهلاً، فكلانا يعرف كيفية عمل الآخر، لذا انعكس ذلك على الأداء وسيلمسه الجمهور".

ويجتمع كل من ظافر ونيللي كريم مجدداً في "خط دم"، بعد لقائهما معاً في بطولة مسلسل "تحت السيطرة"، ليلعبا هذه المرة دور الزوجين "نادر" و"لميا"، والدا صبيين توأمين، يتعرّض أحدهما لحادثٍ أليم، يتركه شبه ميتٍ في غيبوبة طويلة. فما الذي ستؤول إليه الأحداث بعد أن يقرّر الوالدان اتباع طريقة غامضة في محاولةٍ يائسة لإعادة ابنهما إلى الحياة؟ وكيف سيتصرّفان إزاء السلوك المريب الذي يبدأ بالظهور عليه بُعيد استيقاظه من الغيبوبة ضمن سلسلة من التصرفات المخيفة والنوايا الخفيّة.