عمرو أديب لبايدن: مصر دولة مهمة والتعامل بالند يا أبو عنتر.. وهيوحشنا أبو حنان

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جو بايدن لم يفز رسميًا بالانتخابات الأمريكية، بالرغم من أنه الأقرب حتى الآن، مشيرًا إلى أن المحاكم الأمريكية قد تغير النتيجة.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "ترامب كان محبطًا جدًا في مؤتمره الصحفي بالأمس، وبدت عليه حالة كبيرة من الانهزام والغضب بشكل غير طبيعي.. مكنش أبو حنان اللي إحنا نعرفه".

وتابع: "جو بايدن بنى المسرح وراحت له الحراسة الرئاسية، وده شيء بيحصل لما بيكون فيه توقع أن يفوز مرشح بالرئاسة، وده معناه أنه بطريقة أو بأخرى خلال يومين أو 3 أيام سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وحول قلق البعض من فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية، بسبب ما قد يحمله من آثار سلبية على العلاقة بين مصر وأمريكا، قال أديب: "مصر مش دولة صغيرة وليست جمهورية موز، إحنا دولة عظمى في الإقليم بتاعها زيها زي أمريكا في الكون، حسوا بالوزن بتاع البلد".

وأردف، أن مصر أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه قبل 7 سنوات عندما عاشت أحداث ثورة 30 يونيو، وأطاح شعبها وجيشها بجماعة الإخوان الإرهابية: "الفارق كبير، واللي يحبنا نحبه، وبقول لبايدن يا أبو عنتر خليك لطيف معانا عشان إحنا دولة مهمة، تتعامل معانا كويس هنتعامل معاك كويس، هي علاقات الندية بين الدول ولو التعامل وحش هيبقى في كلام تاني.. أبو حنان هيوحشنا كان جميل".