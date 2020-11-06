عمرو أديب: بايدن هيكسب بنسبة 99.9%.. والحاج أبو حنان محتاج معجزة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دونالد ترامب أو جو بايدن لم يحسما الانتخابات حتى الآن، مشيرًا إلى أن أي شيء قد يحدث فيها، وسيجرى الإعلان عن الرئيس الجديد للولايات المتحدة بعدما يعتمده الكونجرس 6 يناير من مطلع العام المقبل.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "حتى الآن لا أحد يستطيع أن يقول من هو الرئيس القادم، لكن الرئيس الجاي بنسبة 99.9% هو جو بايدن والحاج أبو حنان محتاج معجزة عشان يكسب ومازال أمامه فرصة بالمحاكم بمعجزة".

وتابع، أن الفريق القانوني لترامب يتحدث عن تجاوزات لكن لم يقدم أدلة مقنعة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تحسم ولاية بنسلفانيا الانتخابات لصالح جو بايدن: "تبقى 4 ولايات في الانتخابات يحتاج بايدن إلى الفوز بأحدها، وبالرغم من ذلك فإنه يتقدم فيها جميعًا على ترامب، وهذا أمر مهم جدًا، إذ أن ترامب يتعرض لضغوط من مقربين بتسليم السلطة إذا خسر بفروق واضحة في كل هذه الولايات وينتهي الأمر إلى أن بايدن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية".

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن يواصل معركته القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من الحصول على أصوات تكفيه للفوز بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية عبر كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

هذا وينتظر أن يلقي ترامب خطابا متلفزا مساء اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن