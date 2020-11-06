أديب عن القلق من بايدن: مصر أقوى من كده بكتير

قال الإعلامي عمرو أديب، إن من يختزل علاقات مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية في ملف جماعة الإخوان الإرهابية فهو ساذج، مفسرًا ذلك بأن القاهرة لديها علاقات اقتصادية وعسكرية مهمة جدًا، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات سلام وجوار قديمة مهمة جدًا، ومشددًا على أن أمريكا أهم من أن تختزل في هذه الجماعة الإرهابية.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "مصر الآن لديها أوراق في ليبيا والسودان وحماس، يعني نحن نمتلك أوراقًا كثيرة في المنطقة"، وأردف موجهًا حديثه إلى المتشائمين من جو بايدن الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالانتخابات الأمريكية: "أرجوكم يا جماعة لا تبخسوا حق مصر، وأرجوكم بلاش الحالة دي لأن مصر أقوى من كده بكتير، ما يجي بايدن وينور مصر ويبقى في بيننا علاقات واضحة، هذه هي السياسة في العالم".

وتابع، أن الإدارة السياسية البارعة تستطيع وضع شروطها وأن تبين للطرف الآخر المصالح المشتركة: "ولو بتقولوا إن الإخوان هيحكموا، فلو عرفوا يجيبوا الحكم في أمريكا كانوا جابوه في مصر، كانوا نفعوا نفسهم.. ده وفوبيا الإخوان، هل هم اللي كسبوا بايدن؟! ده كلام يا جماعة؟!".

وأشار إلى أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية حليفتان، وبالتالي فإنه لا يجب أن يفكر المصريون في بلدهم بهذا الشكل القلق من فوز جو بايدن، مشددًا على أن التحالف بين مصر والإمارات والسعودية في عام 2013 كان بمثابة حائط الصد، وهو مازال موجودًا حتى الآن.

وواصل: "ما يكسب بايدن، هذا شأن أمريكي، وإحنا كمصر ميفرقش معانا المسائل دي، إلا في تعديل الاستراتيجية والتعامل والتفاهم وده اللي لازم نفهمه وبالنسبة لنا أمريكا دولة مهمة وحليفة".