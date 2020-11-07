أحمد الفراج: القانون الأمريكي يتيح لترامب الترشح في انتخابات 2024

علق الكاتب والمفكر السعودي الدكتور أحمد الفراج، على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأكد "الفراج" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمكنه ترشيح نفسه للرئاسة عام 2024، لافتًا أن القانون الأمريكي يتيح للرئيس أن يحكم فترتين متتاليتين أو متفرقتين وأن القانون الأمريكي يجيز لهم ذلك.

وأوضح "الفراج"، أن ترامب قد يوصل رسالة للديموقراطيين أنهم رغم ما فعلوه لإسقاطه سيعود إليهم مرة اخرى في انتخابات 2024.

وتحدث الكاتب السعودي عن توقعاته للعلاقات الأمريكية الخليجية في عهد بايدن متسائلًا :"هل تظن أن المملكة العربية والسعودية ومصر والإمارات ودول المحور العربي أنها كانت تنتظر فوز بايدن لتتفاجئ بفوزه؟".

وأضاف: "الدول الثقيلة من المؤكد أن لديها اتصالات مع ترامب كرئيس ومع الحزب المعارض والذي من الممكن أن يأتي منه رئيس للحكم في أي لحظة ويجب أن يكون ذلك حاضرًا في كل لحظة".

وتابع: "أنا لست أخاً لايفانكا ترامب هذا مؤكد" ليرد عليه أديب ساخرًا: "دي حاجة أنا كنت أتمناها شخصيًا"، وأكد الفراج على محبته لأمريكا وفخره بديموقراطيتها وحقوق الإنسان، فيها مشيرًا أنه يسيئ إليه ما فعل اليسار الرديكالي بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وتوقع الفراج أن تكون العلاقة بين السعودية وإدارة بايدن في أفضلها مثل علاقة بوش الأب والابن وكلينتون وترامب مع المملكة وفي أسوأها ستكون مثل علاقة باراك أوباما مع المملكة والذي كان يقول في عز أزمة العلاقة الأمريكية السعودية أنها مهمة استراتيجًيا للولايات المتحدة الأمريكية.