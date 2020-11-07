إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 12 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي" القاهرة- الاسكندرية"، أمام كوبرى أبو حمص العلوي بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى دمنهور التعليمى، يفيد وصول مصابين بحادث طريق، انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري أبو حمص العلوي.

أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا وهم كل من:" نعمة ممدوح محمد ابراهيم، 43 عاما، عبدالله مختار السيد، 20 عاما، عبدللاه خيرى عبد الاه، 25 عاما، حمادة الشحات محمد عبد ربه، 25 عاما، جمال فهمى توفيق، 35 عاما، بسملة شريف حنفي، 10 سنوات، باهر سمير كامل، 24 عاما، عبد الحليم عبود عبد ربه، 47 عاما، عبير ذكى عبد اللطيف، 34 عاما، أم كلثوم ذكى عبد اللطيف، 40 عاما، محمد فوزى أحمد، 28 عاما، عبد العزيز عبدالله محمد، 26 عاما"، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.