هدوء أمام لجان حدائق القبة والزاوية في أول ساعات التصويت بالبرلمان

فتحت لجان دائرتي حدائق القبة والزاوية الحمراء أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم السبت، في أول أيام التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

والتزمت جميع اللجان الانتخابية في حدائق القبة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من بينها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك وسط انتشار مكثف واستعدادات قصوى من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين أثناء عملية التصويت.

وفي الزاوية الحمراء، التزمت اللجان الانتخابية بفتح أبوابها في التاسعة صباحا مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسط حالة من الهدوء أمام أبواب المدارس، فيما بدء المصوتين في التوافد تباعا بعد مدة قليلة من فتح اللجان.

وانطلق اليوم قطار انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء". ويتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين.