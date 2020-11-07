زحام بلجان السيدة زينب تزامنا مع بدء التصويت بانتخابات النواب

تشهد لجان دائرة السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين، في أول أيام الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل القوات المكلفة بالتأمين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويتصدر المشهد الانتخابي بلجان السيدة زينب، مع فتح لجان الانتخابات كبار السن من السيدات والرجال، بالإضافة إلى تزايد الإقبال من قبل الشباب التي تتراوح أعمارهم ما بين الـ18 عاما وحتى 35 عاما.

واتخذت القوات المكلفة بتأمين اللجان الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وتوزيع الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتوزيع المطهرات والمعقمات، ووضع بوابات للتعقيم الذاتي.

وتشهد دائرة السيدة زينب والدرب الأحمر صراعا قويا بين كل من المرشح المحتمل الطاهر عبدالحميد، مرشح مستقبل وطن، وسامح أحمد الونش مرشح حزب أبناء مصر، والصحفي هشام طلعت، وعدد من المرشحين على المقعد الفردي.

ويخوض السباق الانتخابى فى المرحلة 2085 مرشحاً يتنافسون على 141 مقعداً فردياً، و فى 70 دائرة، بينما يتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم ، في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين على 100 مقعد، بينما فى قطاع شرق الدلتا تشتعل المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هي القاهرة، والمنوفية، والقليوبية والدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، والشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وشكلت الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمرشحين، غرف عمليات لمتابعة عملية التصويت اليوم وغدا، وسير انتخابات مجلس النواب 2020، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ونشر فرق من شباب الأحزاب أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وصول الناخبين للجان، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة.