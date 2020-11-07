إصابة 8 في تصادم سيارة أجرة بشجرة ببني سويف

أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث مروري ناتج عن تصادم سيارة أجرة ميكروباص، بشجرة قبل بطريق فرعي قبل مطلع كوبري "انفسط" بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري قبل مطلع كوبري "انفسط" بمركز الواسطى، إثر اصصطدام سيارة أجرة ميكروباص بشجرة قبل مطلع الكوبري، ووجه بسرعة إبلاغ الجهات المعنية من إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، والمرور لرفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم " محمد . ع . ع"، 39 سنة، عامل، مصابًا بخلع بالكتف الأيمن، و" سعاد . م . ع" 24 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و"أحمد . ع.. ح" 69 سنة، فلاح ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"ندي . ا. س" 17 سنة طالبة ومصابة بجرح متهتك بالذراع الأيمن.

كما نقلت سيارات الإسعاف "محمد .ح . ش" 43 سنة، أمين شرطة، مصابًا بجرح متهتك بالكتف الأيمن، و"أمنية. ك . م" 17 سنة، طالبة، مصابة بكدمات وسحجات بالصدر، و"إسراء . س . ع " 17 سنة، طالبة، ومصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"نادية . ص. م" 50 سنة، ربة منزل، ومصابة بكدمات بالكتف الأيمن.