عقوبة منع الزوجة أو الابن من التصويت في الانتخابات: غرامة 5 آلاف جنيه

انطلقت صباح اليوم فعاليات انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب والتي تستمر حتي الغد لمدة يومين في 13 محافظة، هي "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الأمور الخاصة بالعملية الإنتخابية من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، كذلك تعقيم اللجان وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات بارتداء الكمامات خلال عملية التصويت ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي

قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد عقوبات لمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، بما في ذلك عقوبة منع الزوجة لزوجته أو الأب لابنه، من المشاركة في الانتخابات أو التصويت علي نحو معين.

ووفقاً للقانون، فيعاقب بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى الانتخاب الجارية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.

ويحق لنحو 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو ١٤١ مقعدا انتخابيا ، 2085 مرشحا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحا أساسيا،على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية :الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.

وفي الدائرة الثالثة وهي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.