كاتبتان مصريتان بين الفائزين بجائزة اتصالات لكتب الأطفال بالإمارات

أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة (اتصالات)، أسماء الفائزين بالدورة الـ12 من الجائزة، ومنهم كاتبتين مصريتين، وذلك خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من 4- 14 نوفمبر الجاري.

وأوضح المجلس، ذهبت الجائزة لـ6 مؤلفات في دورتها الـ12، من بين 221 مشاركة من 22 دولة عربية وأجنبية، بجائزة تبلغ قيمتها مليونا 200 ألف درهم إماراتي، توزعت على مجموعة من الكتّاب والرسامين والناشرين العرب موزعة على فئاتها الست، المتخصصة في صناعة أدب الطفل، حيث تنافس على دورة جائزة لهذا العام، 174 كاتباً، و158 رسّاماً، و93 ناشراً، من مختلف بلدان العالم.

وفاز بجائزة كتاب العام للطفل كتاب (ليالي شهرزيزي: حكاية داخل حكاية داخل حكاية)، تأليف هديل غنيم، ورسوم سحر عبدالله، (مصر) وحصد جائزة كتاب العام لليافعين، كتاب "شقائق النعمان" للكاتبة هيا صالح، والصادر من الأردن، فيما فاز بجائزة فئة "أفضل كتاب صامت" كتاب "التفاحة"، الصادر عن دار البراق لثقافة الأطفال، ورسوم عاطفة عبدالله (العراق)، وفكرة أسماء عمارة (مصر).

وتلّقت الجائزة هذا العام 221 طلب مشاركة من 22 دولة عربية وأجنبية، وبلغت أعداد المشاركات ضمن فئة كتاب العام للطفل 119 مشاركة، فيما حققت فئة كتاب العام لليافعين 40 مشاركة، بينما تقدّم لفئة الكتاب الصامت 12 مشاركة، بينمت وصل أعداد المشاركات المتأهلة إلى 171 طلباً من 93 ناشراً و174 كاتباً، وبلغ عدد رسامى كتب الأطفال 158 رسّاماً، فيما تم استبعاد 50 مشاركة لعدم استيفاء الشروط الخاصة.

ورصدت الجائزة لفئاتها 300 ألف درهم إماراتي لفئة "كتاب العام للطفل" يتم توزيعها بالتساوى على كل من الناشر والمؤلف والرسام، وينال الفائز بجائزة "كتاب العام لليافعين"، على جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، فيما يحصل الفائز بفئة "أفضل نص"، على جائزة قدرها 100 ألف درهم، وفئة "أفضل رسوم" 100 ألف درهم.

كما ينال الفائز بفئة "أفضل إخراج" على جائزة قدرها 100 ألف درهم، وفئة "الكتاب الصامت"على جائزة قدرها 100 ألف درهم، إضافة إلى تخصيص الجائزة لـ 300 ألف درهم لتنظيم سلسلة ورش عمل بهدف بناء قدرات الشباب العربى فى الكتابة، والرسم، ضمن برنامج "ورشة" التابع للجائزة.