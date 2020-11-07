إقبال كبير على التصويت بـ"لجان" شمال سيناء في اليوم الأول للانتخابات

شهدت اللجان الانتخابية بشمال سيناء إقبال كبير من المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة.

وأكد إيهاب بكير، سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد، أن لجان الشيخ زويد تشهد إقبال كبير من الناخبين وزحام شديد أمام اللجان الانتخابية، مؤكدًا علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب تعقيم اللجان الانتخابية.

وقام كلا سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل وأسامه احمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بتفقد لجان الانتخابات، والاطمئنان علي الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة متطلبات العملية الانتخابية طبقًا لتوجيهات المحافظ.

وقامت مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والهلال الأحمر بالتعاون مع مجالس المدن بتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية، بجانب اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة شمال سيناء والمشكلة بقرار من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان علي مستوي المحافظة.

وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، رئيس الغرفة، أن الغرفة تضم في عضويتها مندوبين عن مديريات الأمن التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة وقطاعات المياه والصرف الصحي والتليفونات والكهرباء، بجانب عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وأضاف الغندور، أن الغرفة معنية بتلقي الإخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومتابعة الانتخابات لضمن عملية نجاحها، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بأي أحداث خلال سير العملية الانتخابية.

ومن جانبه اكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انتظام سير الانتخابات البرلمانية، وعدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوي خلال عملية التصويت مطالبًا المواطنين بالخروج واختيار المرشح المناسب.

وأضاف المحافظ أن شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

وأضاف المحافظ أن محافظة شمال سيناء تضم أيضًا دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة ، يتنافس عليهم 41 مرشحًا "31 مرشحًا علي المقعدين الفردي و10 مرشحين علي المقاعد المخصصة للقائمة.