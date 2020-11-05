الأمطار تضرب مدن شمال سيناء وارتفاع أمواج البحر لمترين

تساقطت أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على قرى ومدن شمال سيناء، منذ قليل، بعد موجة من الرياح المحملة بالأتربة، التي ضربت المحافظة فجر اليوم.

ورتفعت أمواج البحر لأكثر من مترين، بحسب شهود عيان من سكان الساحل، وانخفضت حرارة الجو ما بين 15 إلى 20 درجة مؤية لأول مرة بعد انتهاء الموسم الصيفي.

وحذر الأطباء الآباء والأمهات من تعرض الأطفال إلى "لفحة الهواء"، أو تخفيف الملابس.

وقال الدكتور مسعد زايد، رئيس قسم الباطنة والجهاز الهضمى بمستشفى العريش العام، إن عملية تغيير الجو المفاجئ، قد تتسبب في نزلة برد قوية، محذرا الجميع من تخفيف الملابس، والأمهات من ترك الاطفال بملابس مبللة.

وأوضح "زايد" أن هناك فرق بين الاصابة بفيروس كورونا ونزلة برد، مشيرا إلى أن هناك أختلاف بينهما، مطالبا الجميع الإكثار من تناول المشروبات الدافئة والليمون والأعشاب.

بدوره، أكد قسم الطوارئ بديوان عام المحافظة، أنه لم يتلق حتى اللحظات أي استغاثات أو مشكلات بسبب الرياح أو تساقط الأمطار، موضحا أن القسم في حالة انعقاد دائم طوال فترة الشتاء.