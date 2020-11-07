ضبط مرتكب واقعة إلقاء مادة كيماوية على شخصين وإصابتهما بحروق بالغربية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية بإصابة شخصين (مالكى محل هواتف محمولة ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا") بحروق متفرقة ، وما قرراه بحدوث إصابتهما حال إستقلالهما أحد القطارات بمدينة المحلة بإتجاه مدينة السنطة إثر قيام شخص مجهول بإلقاء مادة كاوية تجاههما أثناء توقف القطار بدائرة القسم.

فقد توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بالإسكندرية) والذى يرتبط بعلاقة شراكة تجارية وتعاملات مالية مع المجنى عليهما .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، نظراً لكونه مدين للمجنى عليهما بمبالغ مالية وتعثره فى سدادها ومداومتهما مطالبته بالسداد فعقد العزم على التخلص منهما ، وتم بإرشاده ضبط الملابس التى كان يرتديها وقت إرتكاب الواقعة وتبين وجود آثار للمادة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.