ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين ببيع أراضى الغير ببطاقات مزورة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزوير بقصد الإستيلاء على أموال المواطنين .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة قيام مجموعة من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم بقصد النصب على المواطنين ببيع أراضى الغير وخاصة المقيمين خارج البلاد بموجب بطاقات رقم قومى مزورة لأصحاب تلك الأراضى بالصور الشخصية لأفراد التشكيل ، وإستخدامها فى إستصدار توكيلات بالبيع لأنفسهم وللغير ، وتمكنوا من النصب والإحتيال على بعض المواطنين وتحصلوا على مبالغ مالية كبيرة فى عدد ثلاث وقائع قدرها (12,900,000- إثنى عشر مليون وتسعمائة ألف جنيه) .. نظير بيع قطع أراضى بمدينة العبور.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد عناصر التشكيل (4 أشخاص – أحدهم سبق ضبطه فى إحدى وقائع التشكيل – وآخر ينتحل صفة شخص متواجد خارج البلاد).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم حال تواجده بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة وبحوزته مبلغ مالى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الوقائع المُشار إليها بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل ، وأضاف بأن المبلغ المالى من متحصلات الوقائع.

وتبلغ لقسم مكافحة جرائم النصب والإحتيال بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ( حاصل على دبلوم ، مقيم بالقاهرة "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى 151 حكم متنوع بإجمالى حبس 49 سنة) وقيامه بإيهامه بأنه يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى شركات بيع وتقسيم الأراضى (شركة وهمية) والإستيلاء منه على مبلغ مالى نظير بيع قطعة أرض للمُبلغ كائنة بمنطقة الشروق ، وعقب ذلك إكتشف تعرضه لواقعة نصب .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته المضبوطات الآتية :

مبلغ مالى .

عدد (6) كروت شخصية بإسمه وصورته منسوبين لجهات مختلفة (مزورين) .

عدد (4) فيزا كارت .

عدد (4) دفاتر توفير.

عدد (3) أختام "مزورين" .

عدد (4) هواتف محمولة .

عدد (2) سيارة.

عدد (99) نموذج عقد بيع نهائى.

عقد (25) نموذج عقد بيع إبتدائى.

دفتر محضر إستلام قطعة أرض.

عدد (2) دفتر إيصالات نقدية بإسم الشركة الوهمية.

عدد (320) ظرف فارغ منسوب للشركة الوهمية وعدة جهات مختلفة .

بمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عن طريق إنشاء شركة وهمية لبيع وتقسيم الأراضى بإستخدام المضبوطات حيازته عقب إيهامهم بقدرته على تخصيص قطع أراضى لهم مقابل مبالغ مالية وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى .

وتمكن قسم مكافحة جرائم النصب والإحتيال بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، ومطلوب ضبطه فى (15) قضية آخرها قضية نصب ، وبحوزته (مبلغ مالى – خاتم ألماس – هاتف محمول – طلبات تعيين بإحدى شركات الطيران) .. حال تواجده بمنطقة القاهرة الجديدة ، وبمواجهته الأحكام الصادرة ضده أقر بها ، وإعترف بقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى شركات الطيران لسابقة عمله بذات الشركة ، وأضاف بأن المبلغ المالى والخاتم المضبوطين بحوزته من متحصلات نشاطه.

وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكابه عدد (6) وقائع نصب بالأسلوب المشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليهم أيدوا ماسبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.