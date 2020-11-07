عبر "زوم".. انطلاق مؤتمر مكتبات الشارقة 10 نوفمبر

تنظم هيئة الشارقة للكتاب، بالشراكة مع "جمعية المكتبات الأمريكية" الدورة السابعة من "مؤتمر المكتبات" الذي يقام عن بُعد عبر منصة زووم، على هامش فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 400 أمين مكتبة وأرشيف، ومتخصص في شؤون المكتبات من 39 دولة عربية وأجنبية.

ويناقش المؤتمر محورا رئيسيا يعنى بـ"مواجهة المكتبات وأمنائها لتحديات الوضع الجديد"، بهدف تبادل الخبرات والمعارف ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المكتبات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينطلق المؤتمر بكلمة لأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وجوليوس س. جيفرسون الابن، رئيس جمعية المكتبات الامريكية، القائم بأعمال الرئيس، خدمات الباحثين والمراجع، مكتبة الكونجرس.

ويتضمن برنامج المؤتمر عقد ست جلسات، تتطرق الأولى التي تقام في اليوم الافتتاحي بعنوان "قيادة العاملين للاستجابة للتحدي: المرونة، والإبداع، وإعادة التنظيم، والرعاية الصحية"، للحديث عن التحديات التي سببتها الأيام الأولى من الجائحة، حيث تقدم شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات، دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، معلومات حول الآلية التي تعاملت معها إدارة المكتبات في إعادة تنظيم وإطلاق برامجها خلال الأزمة.

وتتناول الورشة الثانية التي يقدمها ستيورات هاميلتون، رئيس تطوير المكتبات في وكالة إدارة الحكومة المحلية في ايرلندا، بعنوان "ماذا يحدث عندما تواجه الاستراتيجية أزمة؟"، عدة محاور أبرزها ما توصلت له الخطة المستقبلية التي تبنتها المكتبات في ايرلندا، والنجاحات الكبيرة التي شهدتها البلاد جرّاء تضافر الجهود الحكومية المحلية والمركزية من أجل معالجة برامج المكتبات وتطوير بنيتها التحتية وغيرها.

ويشهد المؤتمر في اليوم الثاني، الأربعاء 11 نوفمبر، جلسة بعنوان "التنمية المهنية لأخصائيي المكتبات في زمن كوفيد 19 وما بعدها: التحديات والفرص"، تقدم خلالها الدكتورة هبة محمد إسماعيل، مدير فني المكتبات، جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات في مجال التطوير المهني المستمر والفرص المتاحة لأمناء المكتبات للارتقاء بحياتهم المهنية.

ويناقش المؤتمر خلال جلسة "ما يجب وما لا يجب فعله لإدارة المخاطر بنجاح في المكتبات" مجموعة من النقاط الأساسية التي (يجب ولا يجب) للمكتبيين القيام بها فيما يتعلق بإدارة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المكتبات، يقدمها الدكتور عماد صالح، أستاذ في قسم المعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في مصر.

ويستضيف المؤتمر يوم الخميس 12 نوفمبر، أماندا جينتاوت، أمين مكتبة أكاديمية دبي الأمريكية في جلسة بعنوان "كيف تحافظ على تفاعل الطلاب"، تتحدث خلالها عن جملة من الأفكار الخاصة للتواصل بين الطلاب، وتقدم أنشطة تهدف إلى تعزيز التعاون مع المعلمين من خلال تخطيط الدروس وحشد الموارد التي يمتلكها الفرد في مدرسته.وتركز جلسة "توسيع دور أمناء المكتبات المدرسية في التعلم الافتراضي"، التي يقدمها سعيد خالد، أمين مكتبة مدرسة إبن خلدون الوطنية في البحرين، على أهمية دور أمناء المكتبات المدرسية في عملية التعليم الافتراضي، من خلال تقديم جملة من المعارف المتمثلة في دعم وتدريب المعلمين والطلاب طبقاً لاحتياجاتهم وتنفيذ التطبيقات المختلفة لأنشطة المكتبة الافتراضية وغيرها.