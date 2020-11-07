تشديدات أمنية وبوابات إلكترونية وشرطة نسائية أمام لجان جنوب سيناء

كثفت قوات الأمن بجنوب سيناء تواجدها في محيط اللجان الانتخابية، منذ صباح اليوم السبت، استعدادًا لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم وانتخاب من يمثلهم في البرلمان.

وجرى وضع بوابات إلكترونية في كل لجنة، مع توفير شرطة نسائية داخل اللجان الخاصة بالسيدات، وفرض طوق أمني في محيط جميع اللجان.

كما جرى رش وتطهير مقار اللجان الانتخابية، ووضع علامات التباعد الاجتماعي لمنع تكدس المواطنين أمام اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ودفعت مديرية الصحة بـ15 فريقًا طبيًا داخل مقار اللجان الانتخابية، وفرق الإسعاف والطوارئ خارج اللجان الانتخابية بكافة مدن المحافظة، لتقديم كافة الخدمات الطبية الإسعافية اللازمة للناخبين خلال فترة الانتخابات.

وخُصص لمحافظة جنوب سيناء 4 مقاعد بمجلس النواب، منها 2 فردي، و2 بنظام القوائم، وبلغ عدد المتنافسين في الانتخابات البرلمانية بالمحافظة 14 مرشحًا، بينهم 10 مرشحين على المقعدين الفرديين، و4 بنظام القائمة، وتضم المحافظة دائرتين انتخابيتين، هما الدائرة الأولى ومقرها قسم أول شرم الشيخ، وتضم مدن شرم الشيخ ، دهب، نوبيع، سانت كاترين، طابا، وخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه 4 مرشحين، الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة الطور، وتضم مدن الطور، رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، وخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه 6 مرشحين.

وبلغ عدد الناخبين على مستوى المحافظة يبلغ 90235 ناخبًا، موزعين على لجنة عامة واحدة، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرًا انتخابيًا، و29 لجنة فرعية داخل مدارس جنوب سيناء.

وبلغ عدد أصوات الناخبين بمدينة الطور 35970 ناخبًا، وبلغ عدد اللجان بها 11 لجنة بينهم 6 لجان خاصة بالرجال، و5 للسيدات، وبلغ عدد الناخبين بمدينة رأس سدر 14049 ناخبًا، وتضم 4 لجان بينها 2 للرجال و2 للسيدات، وعدد الناخبين بمدينة أبوزنيمة 5231 ناخبًا، وتضم لجنتين مختلطة، و5514 ناخبًا بمدينة أبورديس وتضم لجنتين مختلطتين، و13360 ناخبًا بمدينة شرم الشيخ، وتضم 4 لجان مختلطة، و6902 ناخبًا بمدينة دهب، وتضم لجنتين مختلطتين، وفي مدينة نويبع 5664 ناخبًا، وتضم لجنتين مختلطتين، وفي مدينة سانت كاترين 3328 ناخبًا، وتضم لجنة واحدة مختلطة، و217 ناخبًا بمدينة طابا، وتضم لجنة واحدة مختلطة.