شعراوي يوجه المحافظين بالالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الانتخابات

اكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انتظام سير العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، موجهاً محافظي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم مشدداً على الإلتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين .

وأكد شعراوى التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتي الداخلية والصحة وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم موضحاً أن المحافظات الـ13 شكلت مجموعات عمل من الشباب في المراكز والمدن والقري لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات والتصويت بكل حرية .

وأشار شعراوى إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتتابع على مدار الساعة تقديم الدعم اللوجيستى والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مؤكداً أنه تم رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية .

وحث شعراوى مواطنى محافظات المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور ايجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى.

وشدد على المشاركة الإيجابية للمرأة في جميع الاستحقاقات الانتخابية والإدلاء بصوتها مؤكداً أنها دائماً تلبي نداء الوطن في كل مناسبة واستحقاق انتخابي.