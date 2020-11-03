استبعاد مشرف مبيت بمدرسة تربية خاصة وإحالة 5 للتحقيق بالفيوم

قرر محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استبعاد "مشرف مبيت" بإحدى مدارس التربية الخاصة، وإحالة 5 مشرفين آخرين بنفس المدرسة للتحقيق، وذلك بسبب تقاعسهم عن أداء عملهم ومقتضيات واجبهم الوظيفي.

ورصد وكيل وزارة التربية والتعليم عدداً من المخالفات، خلال جولة مفاجئة لتفقد عدد من مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، شملت مدرسة "النور للمكفوفين" بمدينة الفيوم، حيث قرر إحالة اثنين من المشرفين الاجتماعيين للتحقيق، بعدما ناقش طلاب المدرسة، واستمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم وشكواهم، ووجه بسرعة تنفيذ متطلبات جميع الطلاب، والعمل على حل مشاكلهم فوراً.

واشتكى طلاب مدرسة "النور" من عدم نظافة دورات المياه، رغم تكرار مطالبتهم للإدارة بتنظيفها، وعمل صيانة لصنابير المياه، التي تستمر في التنقيط، وتتسبب في إغراقهم بالمياه فور فتحها، كما شكوا من عدم تنظيف المبيت الخاص بهم وعدم تهويته، مما تسبب في إصابة الكثيرين منهم بالاختناق.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة حل كل مشكلات الطلاب، من أجل تنمية روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وشدد على ضرورة غرس الأخلاق والسلوكيات القويمة في نفوس طلاب مدارس التربية الخاصة، كما شدد أيضاً على ضرورة التنظيف والتهوية الجيدة لغرف المبيت، والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة الدورية لدورات المياه.

كما تفقد "عبد الله" مدرسة "التربية الفكرية"، حيث قرر إلغاء ندب "مشرف المبيت"، اخصائي اجتماعي، بسبب تقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية، وتغيبه عن العمل، وعدم وجوده في المبيت، مما يعرض حياة الطلاب للخطر.

وفي نهاية الجولة، تفقد وكيل الوزارة مدرسة "الأمل" للصم وضعاف السمع للبنات بالفيوم، وقرر إحالة 3 من مشرفي المبيت للتحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل، وتقاعسهم عن أداء مقتضيات واجبهم الوظيفي.

وفي وقت سابق، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم إنذاراً إلى مدير مدرسة أبشواي الثانوية، وهدد بمجازاته بالخصم أو الفصل من منصبه، بسبب تقاعسه عن أداء عمله وواجبه الوظيفي، بعدما فوجئ وكيل الوزارة بتراكم الأتربة داخل الفصول وعلى شاشات العرض مما يعرضها للتلف.