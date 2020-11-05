بسبب مطب.. مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث مروري بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، مساء اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و2 تروسيكل، بالطريق السياحي على ضفاف بحيرة قارون أمام مدخل قرية الصعايدة، بسبب مطب صناعي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة و2 تروسيكل، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين.

وتبين من التحريات الأولية أنّ المتوفين هم محمد أحمد عبدالرحمن (20 عامًا)، ومحمد حمدي بدوي (22 عامًا) وتم نقل جثتيهما إلى مستشفى أبشواي المركزي.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من عبدالحميد محمد أيوب (23 عامًا) بجرح قطعي بالجبهة وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد هليل أحمد (24 عامًا) بسحجات وكدمات متفرقة، وعبدالرحمن محمد المهدي (50 عامًا) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصباح محمود أحمد (50 عامًا) بكدمات بالذراع اليسرى، ومريم عبدالرحمن محمد (26 عامًا) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وفاطمة الزهراء عبدالرحمن محمد (20 عامًا) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وكيان مبروك سيد (5 شهور)، وعمرو موسى أحمد (13 عامًا) بكدمات بالكتف اليمنى وكسر بالعضد الأيسر وسحجات بالصدر، وأحمد محمود محمد جودة (23 عامًا) ومصاب بكسر بالفخذ الأيسر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي العام.

وطالب أهالي القرى الواقعة على الطريق السياحي أمام بحيرة قارون، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالاستجابة لطلبهم المتكرر إزالة المطب المتسبب في الحادث ورصفه ومساواته بالطريق، حيث أنّه يتسبب في حوادث متكررة يوميًا تحصد أرواح المارة بالطريق، بسبب انخفاض مستواه بشكل كبير عن باقي الطريق ولا يتمكن سائقو السيارات من رؤيته، مؤكدين أنهم اشتكوا لرئيس مجلس مدينة أبشواي عدة مرات ولكن دون جدوى.