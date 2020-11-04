اشتعال معركة الإعادة بين المستقلين ومرشحي "مستقبل وطن" بالفيوم

تشهد دوائر جولة الإعادة بمحافظة الفيوم، صراعاً محتدماً بين المرشحين المستقلين ومرشحي حزب "مستقبل وطن"، حيث يسعى كل مرشح للتحالف مع مرشح آخر، بهدف حصد أصوات أكثر.

وتشهد الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة إطسا، صراعاً بين مرشحي حزب "مستقبل وطن" كامل فيصل، وكمال أبوجليل، عضوي مجلس النواب، وبين العقيد ياسر سلومة، عضو مجلس النواب، مستقل، ومصطفى البنا، عضو مجلس النواب السابق عن حزب "النور"، الأمر الذي اضطرهما للدخول في تتحالف معاً، ضد مرشحي "مستقبل وطن"، من أجل تحقيق الفوز بمقعدي الدائرة.

وتشهد الدائرة الثالثة، ومقرها مركزي طامية ويوسف الصديق، صراعاً شديداً بين المرشحين في جولة الإعادة، خاصةً بعد قيام حزب "مستقبل وطن" بإعادة تشكيل التحالف الوطني على المقاعد الفردية بالدائرة، وذلك بعد إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أظهرت تراجع شعبية مرشحين من التحالف، وتفوق آخرين من خارج التحالف.

وضم الحزب المهندس "محمد ثابت الجمّال"، الذي خاض الجولة الأولى مستقلاً، رمز "الخاتم"، وحصل على أعلى نسبة أصوات في الدائرة بـ36 ألف و252 صوتاً، و"أيمن الصفتي"، مرشح حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، رمز "رغيف العيش"، الذي حصل على 25 ألف صوت، كما تم الإبقاء على مرشح الحزب "محسن أبو سمنة"، عضو مجلس النواب، والذي حصل على 27 ألف صوت.

واستبعد الحزب كل من "أحمد مصطفى عبد الواحد"، عضو مجلس النواب، والمرشح عن حزب "حماة الوطن"، رغم حصوله على 33 ألف و300 صوت، و"منجود الهواري"، عضو مجلس النواب، والمرشح عن "الشعب الجمهوري، والذي حصل على 25 ألف صوت، فيما اتفق النائبان على التحالف معًا وتكثيف جهودهم وحصد أصوات أعلى وهزيمة التحالف لإعادة كرامتهم بعد تخلي التحالف عنهم وإبعادهم عنه واستبدالهم بآخرين.

أمّا الدائرة الأخيرة ومقرها أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق، فسهدت تحالف محمد طه الخولي مرشح حزب "مستقبل وطن" مع أحمد دياب المرشح الفردي المستقل، ضد محمد اللحامي الذي ترشح في الجولة الأولى تابعًا لحزب "مستقل وطن" ثم انشق عن الحزب وأعلن ذلك في إحدى المؤتمرات الدعائيه له ثم تحالف مع علاء العمدة عضو مجلس النواب والمرشح الفردي المستقل من أجل الفوز بالمقعدين المخصصين للدائرة.