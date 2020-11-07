اعرف الفرق بين "سكن كل المصريين" و"الإسكان الاجتماعي"

يختلط الأمر عند المواطنين في معرفة الفارق بين الوحدات السكنية المعروفة بمشروع "سكن كل المصريين"، ومشروع وحدات الإسكان الاجتماعي، فكلاهما تطرحهم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويتشابهان إلى حد كبير في المواصفات والمدن التي تطرح فيها وحدات المشروعين.

ولكن هناك اختلاف بين شروط الحصول على وحدات كل مشروع، إذ تقدم شروط الحصول على الوحدات السكنية "سكن كل المصريين" تسهيلات أكثر من وحدات الإسكان الاجتماعى، ومن أبرز تلك التسهيلات، أن "سكن لكل المصريين" يُعد مشروع لكافة شرائح المجتمع، وليس مقتصرًا على شريحة معينة من الطبقات كما في وحدات الإسكان الاجتماعي.

"الوطن" تستعرض أهم الفوارق بين وحدات "سكن كل المصريين" ووحدات "الإسكان الاجتماعي"، كما نشر من قبل في بيانات لوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى:

- يخدم شريحة معينة من المواطنين وليس كافة الطبقات.

- بداية طرحه كانت فى عام 2014 ومستمر الطرح حتى الآن.

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

- يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة "بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا" وعن 54 ألف جنيه سنويًا للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهريًا).

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

شروط الحصول على وحدات "سكن كل المصريين":

-يعد مشروع جديد، حيث أطلق منذ فترة قريبة، مقارنة بمشروع "الإسكان الاجتماعى".

- مشروع "سكن كل المصريين" يهدف لتوفير حوالى 30 ألف وحده سكنية كمرحلة أولى، بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

- سيتم تنفيذ وحدات سكنية بمساحة نحو "110 م2" للوحدة، يتم تخصيصها بتكلفة الإنشاء، لذوي الدخول الأعلى من اشتراطات الإسكان الاجتماعي، بهدف مساعدة تلك الفئة في توفير مسكن ملائم لهم، وفق اشتراطات محددة.

- ما يميز مشروع "سكن كل المصرين" سيشمل الشريحة التي لم تنطبق شروطها على مشروع الإسكان الاجتماعي سواء دخلهم يتخطى الحد الأقصى أو غير ذلك من شروط.

- مساحة الوحدة ستكون 110 أمتار، بينما مساحة وحدات الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 70 مترًا و90 مترًا.

- الوحدات موزعة على 13 مدينة جديدة، والتي تم طرحها بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعد غلق باب التسجيل الإلكتروني وسداد المقدمات، يوم الخميس 27/8/2020.

- يتم الحجز من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري "https://cservices.shmff.gov.eg"، حيث يقوم العميل باختيار الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها

- فى حالة عدم حجزها من قبل مواطن آخر من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع نظراً لأن التخصيص بأسبقية الحجز، مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة، بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيًا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.