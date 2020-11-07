يصل لـ2 مليون جنيه.. شروط تمويل التخصيم التجاري من "تنمية المشروعات"

يتيح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمويل "التخصيم التجاري"، للاحتياجات التمويلية قصيرة المدى للمشروعات الصغيرة، والتي تواجه صعوبة في الحصول على احتياجاتها التمويلية من خلال البنوك نظرا لعدم قدرة هؤلاء العملاء على تلبية شروط التمويل المطبقة بها.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة، لتمويل التخصيم التجاري، الوقت المستغرق للحصول على الخدمة، الشروط والممستندات المطلوبة للحصول على التمويل، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل تمويل التخصيم التجاري

تخضع شركات "التخصيم التجاري" التي يتم التعاقد معها لإشراف هيئة الرقابة المالية لتوفير التمويل للاحتياجات التمويلية قصيرة المدى لتلك المشروعات.

مميزات تمويل التخصيم التجاري

يتميز تمويل التخصيم التجاري بقدرته على تلبية احتياجات العملاء في الوقت المناسب وبالشكل الذى يعمل على دعم وتنمية أنشطة تلك المشروعات كما يتم التمويل بشكل سريع وبتسهيلات في الإجراءات.

طريقة الحصول على تمويل التخصيم التجاري

زمن الاستجابة هو الزمن التقريبي اللازم لاستجابة الخدمة للعميل في حالة طلب التمويل، وللتمتع بالخدمة يجب أن يكون لدي المتقدم حساب مستوفي كافة البيانات على منصة جهاز المشروعات الصغيرة و الدخول على الخدمة المراد الحصول عليها و قراءة تفاصيل الخدمة (الوصف – الشروط – الأوراق - الفئات) ثم الضغط على "اطلب الخدمة الآن" الموضح أدناه و كتابة كافة تفاصيل الطلب، ويستغرق زمن الاستجابة للطلب 96 ساعة عمل.

مبلغ التمويل للمستفيد النهائي

يبدأ التمويل من 50 ألف جنيه، ويصل حتى مليوني جنيها، وأوضح جهاز تنمية المشروعات، أنه قد يحدث تعديل على هذه المبالغ والقطاعات من وقت لآخر طبقا لرؤية إدارة جهاز تنمية المشروعات.

شروط الحصول على تمويل التخصيم التجاري

ـ الأهلية القانونية، حيث لا يقل السن عن 21 عام، حسن السير والسلوك، إجادة القراءة والكتابة.

ـ تفرغ العميل للمشروع وإدارته وأن يكون موجودًا بنفس المحافظة مكان النشاط أو محافظة مجاورة.

ـ تأدية الخدمة العسكرية، أو (التأجيل/ الإعفاء) لمدة تغطي فترة التمويل.

ـ توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.

ـ يجب توافر تلك الشروط في العملاء أصحاب المنشآت الفردية ، أما في حالة تمويل الشركات فيجب توافر تلك الشروط فيمن له حق التوقيع والإدارة عن الشركة.

المستندات المطلوبة من الشركة لدراسة إمكانية التعاقد معها لتمويل الفئات المستهدفة

ـ طلب من الشركة بقيمة القرض المطلوب تمويله والغرض منه والحد الأقصى والحد الأدنى المطلوب لتمويل كل عميل.

ـ مستخرج حديث من السجل التجاري.

ـ آخر محضر لاجتماع معتمد لمجلس الإدارة.

ـ صحيفة الاستثمار المعدلة والموضح بها آخر تعديلات تمت على مجلس إدارة الشركة ورأس مال وهيكل المساهمين.

ـ القوائم المالية للشركة عن آخر عامين، ومركز مالي حديث.

ـ موقف ضريبي حديث مع ما يفيد تقديم الإقرار الضريبي حديث.

- الموقف التأميني للشركة.

ـ التوقيع على (تفويضات الاستعلام السوقي – اقرار التعاملات البنكية)، مع استيفاء صحة التوقيع من البنك على كل منها.

ـ صور البطاقات الشخصية لمن لهم حق الاقتراض والرهن والتوقيع عن الشركة.

ـ شهادات البروتستو وعدم الإفلاس عن آخر 5 سنوات للشركة.

ـ بيان يوضح محفظة الشركة والقطاعات التي يتم التعامل معها ونسبه حجم كل قطاع من أجمالي المحفظة.

ـ توقيع من لهم حق الاقتراض والرهن والتوقيع على طلب الحصول على القرض مع تعزيز صحة توقيعه من قبل البنك.

ـ السيرة الذاتية لمجلس الادارة (رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة التنفيذين).