"نساء سيناء".. كلمة السر في حسم سباق انتخابات النواب

شهدت الدائرتان الأولى والثانية بمحافظة شمال سيناء إقبالاً ملحوظاً من السيدات على لجان الانتخابات، في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب اليوم السبت، حيث وقفت أعداد كبيرة من السيدات في طوابير طويلة أمام اللجان، تجاوزت طوابير الرجال، خاصةً في مدينة الشيخ زويد بالدائرة الأولى، ومدينة بئر العبد بالدائرة الثانية.

وبدا اعتماد غالبية المرشحين على أصوات النساء واضحأً، في حسم السباق على المقاعد الفردية، وعلى ما يبدو أنها سوف تكون "كلمة السر" في عملية تجميع وحسم الأصوات في الدائرتين الانتخابيتين بشمال سيناء.

وتضم الدائرة الأولى أقسام أول وثاني وثالث ورابع العريش ومدينتي رفح والشيخ زويد، وتضم 19 مرشحاً من الأحزاب والمستقلين، بينما يتنافس علي المقعد المخصص للدائرة الثانية، والتي تضم أقسام الحسنة والقسيمة ونخل وبئر العبد ورمانة، 12 مرشحاً حزبياً ومستقلاً.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزاً انتخابياً، تضم 83 لجنة فرعية، مقيد بها 273 ألف و178 صوتاً انتخابياً.