لجان قرية "المعصرة" تسجل أطول طوابير للناخبين في الدقهلية

شهدت غالبية قرى الدقهلية إقبالاً كثيفاً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، خاصةً في القرى التي يوجد بها مرشحون لعضوية المجلس، وظهرت أطول الطوابير في لجان قرية "المعصرة"، بدائرة بلقاس، الرجال والسيدات على حد سواء.

وامتدت الطوابير من مدخل اللجنة حتي حوش مدرسة المعصرة، فيما وقفت السيدات في طابور طويل في الدور الثاني، وسط نداءات على المواطنين بالقرية، للخروج إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

ووقعت مشاجرة أمام إحدى لجان القرية بين عائلتين، بسبب جلوس أحد الشباب واضعاً رجل على رجل، وهو ما رفضه شاب من العائلة الأخرى، وتدخلت قوة أمنية للتفريق بين طرفي المشاجرة، التي انتهت بإصابة اثنين بإصابات بسيطة.

وتقع المعصرة ضمن دائرة بلقاس، والمخصص لها مقعدان بمجلس النواب، ويتنافس عليهما 25 مرشحاً، من بينهم نائبان بالمجلس المنتهية ولايته، بالإضافة إلى 5 مرشحين لأحزاب "مستقبل وطن، والمؤتمر، والشعب الجمهوري، والوفد الجديد، وحماة الوطن"، فضلاً عن 20 مرشحاً مستقلاً، كما تشهد الدائرة منافسة مرشحة وحيدة أمام 24 مرشحاً من الرجال.

وفي سياق متصل، حث "محمد عبد الغني شادي"، المنسق العام لحملة "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم"، المواطنين على المشاركة في هذه الانتخابات، وقال إن "الشعب المصري شعب عظيم يستحق الاحترام والتقدير لرأيه وصوته، وهو مطالب بمعرفة التحديات ومتطلبات وضروريات المرحلة التي نعيش فيها الآن، ولهذا يجب على كل مصري التواجد والتصويت في هذه الانتخابات، واجب وطني وحق دستوري، على مدار يومين، ليقول كلمته، وذلك لأن هذا الصوت أمانة سوف يحاسب عليه أمام المولى"، مؤكداً على ضرورة أن يمارس المواطنون حقوقهم الدستورية والمشاركة في استحقاق الانتخابات.

وناشد المنسق العام للحملة المواطنين "أخذ مسألة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب بجدية، والخروج للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، ومعرفة أن هذه الأصوات هي اليت ترسم مستقبلنا، وهي التي تحقق آمالنا وطموحاتنا بعد ذلك"، لافتاً إلى أن الجميع أصبح الآن لديه وعي تام بما تحتاجه الدولة في الفترة القادمة، خاصةً فيما يتعلق بموقع عضو مجلس النواب، الذي يسعى لخدمة الوطن والمواطن، من خلال قدرته على الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتشريع، وأيضاً إقرار الخطة والموازنة والمعاهدات والاتفاقيات، أو حتى قيامه بالدور الخدمي.