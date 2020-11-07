كشف ملابسات واقعة نشوب حريق داخل غرفه بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بوجود أثار حريق داخل غرفة بإحدى الوحدات المحلية وإحتراق بعض الملفات الفارغة والتمكن من إخماد الحريق فى حينه وعدم إمتداده لباقى الغرفة.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (موظفة بالوحدة المحلية) وذلك بالإشتراك مع زوجها (عامل) بقصد التخلص من الأوراق والدفاتر الخاصة بعملها لخشيتها من تعرضها للمسائلة الإدارية لإرتكابها بعض المخالفات .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.