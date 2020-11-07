صورة.. ناخب يضيف اسم مرشح متوفى للكشوف ويصوت له بالقناطر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بطاقة انتخابية لدائرة القناطر الخيرية وقليوب بمحافظة القليوبية، والتى ضمت 35 مرشحًا على 3 مقاعد بانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد حذف اسم المرشح اللواء محمد إبراهيم الذى توفى قبل أيام من انطلاق العملية الانتخابية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث قام أحد الناخبين بالدائرة بتدوين اسم المرشح الراحل والتصويت له.

يذكر أن اللواء محمد إبراهيم، المرشح المستقل لمجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، قد توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أيام من انطلاق الانتخابات حيث حُجزه بأحد المستشفيات حتي وافته المنية.

ونعى عدد من حملات مرشحي مجلس النواب، الفقيد مؤكدين خالص تعازيهم لأسرته ومحبيه وحملته الانتخابية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

واعلن بعض المرشحين بدائرة قليوب والقناطر توقف كافة أنشطة الحملات الانتخابية لمدة 3 أيام حدادًا على الفقيد.

يذكر أن الراحل خاض انتخابات البرلمان في 2015، ولم يحالفه الحظ، وتولى منصب مدير الإنتربول المصرى، ومساعد وزير الداخلية سابقا، ومديراً لأمن الأسكندرية ومن مواليد 1954.

وحصل "إبراهيم" على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 1975، ودبلوم العلوم العسكرية، ومتزوج ولديه من الأبناء عمرو محمد إبراهيم (أخصائي قلب وأوعية دموية)، وشغل منصب نائب مدير مستشفى دار السلام (هرميل سابقًا)، ورئيس قسم القسطرة بها وابنه ليسانس كلية الألسن لغة أسباني جامعة عين شمس، وتخرج في كلية الشرطة المصرية عام 1975.

وعُين أيضًا بقسم شرطة قصر النيل برتبة ملازم، وتدرج في العمل بنفس القسم من ضابط منوب – رئيس دورية – رئيس نقطة شرطة الجزيرة بالزمالك – رئيس تحقيقات – نائبا لمأمور قسم قصر النيل وظل بهذا القسم أربعة عشر عاما حتى رتبة المقدم.