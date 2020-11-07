"الحاج رمضان": أنا نازل انتخب عشان "المصلحة العامة"

يتحرك على مهل علي عكازه وبجسده النحيل يتوجه نحو مدرسة "تحيا مصر" بمنطقة الأسمرات، مطالباً بحقه الدستوري في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، متحدياً إعاقته الجسدية والمتمثلة في عجز شبه كامل عن المشي مما يضطره للإستعانة بعكازه للمشي، فضلاً عن تقدمه في العمر.

لم تمنع كل تلك الصعوبات التي يواجهها "الحاج رمضان السيد محمد" صاحب الـ61عاماً، كونه لا يقدرعلي المشي ويتحرك مستنداً علي عصاه، وشيخوخة واضحة على وجهه، بالإضافة إلى المخاوف من عدوى كورونا، في المطالبة بحقه الدستوري والإدلاء بصوته.

"أنا نازل عشان المصلحة العامة ".. هكذا بدأ رمضان حديثه لـ"الوطن"، مصمماً على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، رغم الأمراض التي تلحق به وعجزه شبه الكامل عن المشي، ليضرب بذلك مثالاً علي الإصرار والعزيمة والتصميم علي المشاركة في الانتخابات.

وعن الإجراءات الاحترازية فإن رمضان لم يتخل عن كمامته متحصناً به من فيروس كورونا المستجد.

وانتظم التصويت في لجان "المقطم والأسمرات والخليفة"، منذ الصباح، في اليوم الأول من المرحلة الثانية في انتخابات مجلس مجلس النواب.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء على مدار اليوم.

وأجريت المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4 ،5 ، 6 نوفمبر 2020، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7، 8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

وجاءت محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأجريت الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020.