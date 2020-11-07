اسشاري جراحات عيون: لم يثبت علميا انتقال كورونا عن طريق العين

قال الدكتور محمد عبدالحافظ، استشاري جراحات العين التجميلية والتعويضية، إن نسب من تظهر بهم أعراض بكورونا في العين حال إصابتهم بالفيروس، قد تصل لـ0.8% من الحالات، أي أنها أقل من 1% من نسبة المصابين، لافتا إلى أنه لم يتم التأكد بعد من حقيقة نقل العدوى أو الإصابة عن طريق العين.

وأضاف "عبدالحافظ"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبدالغني، أن الحالة الوحيدة المثبتة بأن كورونا انتقل عن طريق العين، كانت في الصين، حيث كان هناك طبيبا يكشف على مريض مصاب بالمياه الزرقاء ولم يكن به أعراض لكورونا، والطبيب أصيب بالفيروس وتوفى، فقيل حينها أنه يمكن أن يكون نتيجة للفحص.

وأشار إلى أنه غير مؤكد علميا أيضا دخول كورونا للجسم عن طريق العين، موضحا أن كورونا تدخل الأنف من خلال القناة الدمعية التي تتصل بالعين، أو تدخل عن طريق الدم بالغدة الدمعية، لافتا أنه يمكن أخذ مسحة مثل مسحة الـpcr من الملتحمة للتأكد من وجود كورونا من عدمه، ولكن هذا لا يغني أخذ المسحة من الأنف.

وأوضح أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا التي تظهر في العين لا تختلف عن أدوار الرمد العادية، وتتمثل في إحمرار العين أو بها ورم أو تدمع أو إفرازات دون سبب، وهي الأهم، متابعا: "مفيش حاجة في كورونا في الإنسان نقدر نقول إن دي كورونا أول لما نبص في عين المريض، لازم يكون عنده حرارة أو بيكح أو أعراض في الجهاز الهضمي".