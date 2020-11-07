صور.. السيدات يتصدرن المشهد في لجان جنوب سيناء بنهاية اليوم الأول

شهدت اللجان الانتخابية الفرعية في مدينة الطور، بجنوب سيناء، توافد العشرات من السيدات وكبار السن، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، في الساعات الأخيرة من اليوم الأول للانتخابات التي تجري على مدار يومين في محافظات المرحلة الثانية.

وبينما تزايد توافد المواطنين على جميع اللجان الفرعية، بكافة مدن محافظة جنوب سيناء، في نهاية اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية، فقد تلاحظ زيادة إقبال السيدات في لجان مدينة الطور، كما شهدت لجان مدينة نويبع إقبالاً ملحوظاً قبل نهاية اليوم الأول.

وأكد مصدر بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أن نسبة التصويت في المحافظة، حتى الآن، تجاوزت 10%، بما يعادل نحو 9 آلاف و500 ناخب، أدلوا بأصواتهم في مختلف اللجان بمدن المحافظة، على أن تستمر عملية التصويت في اليوم الثاني غداً الأحد.

ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين في محافظة جنوب سيناء 90 ألفاً و235 ناخباً، موزعين على 2 لجنة عامة، و9 مراكز انتخابية، و15 مقراً انتخابياً، و29 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، بواقع 10 لجان فرعية في الدائرة الأولى، و19 لجنة في الدائرة الثانية.