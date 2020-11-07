انتظام الدراسة بمدارس الجيزة غدا

قال خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الدراسة غدا بجميع الإدارات التعليمية تعمل طبيعية، نافيا وجود قرار بتعطيل الدراسة.

ولفت حجازي، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه إلى الآن، لم يرد أية إخطار بتوقفها.

وكانت القاهرة والجيزة، تعرضتا لأمطار خفيفة وانتشرت معدات وسيارات الشفط فى المحاورالرئيسية ومطالع الكبارى وعند الأنفاق وأعمال تطهير بالوعات تصريف مياه الامطار تحسبا لأى ظرف طارئ او تكدس لمياه الأمطار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية تضرب بعض المناطق والمحافظات خلال الفترة الراهنة، وعلى كل الجهات صاحبة الشأن، أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أى طارئ من أمطار وسيول وتقلبات.

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انتشار معدات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، بالمحاور الرئيسية والأنفاق والكباري، للتعامل مع الأمطار التى تشهدها محافظتي القاهرة الجيزة.

وكشفت الشركة في بيان لها، عن سقوط أمطار خفيفة في تمام الساعة 5 مساء، بداية من شمال الجيزة، ثم منطقة أبورواش، زاد كرم، وردان، البراجيل، المنيرة، فيصل، الهرم، جامعة الدول، ميدان لبنان، شارع التحرير، جامعة القاهرة، وتم التعامل مع تجمعات المياه فى حينه.

كما شهدت محافظة القاهرة، سقوط أمطار خفيفة بمناطق مصر الجديدة، ومدينة نصر، حدائق القبة، منطقة المنصة، وسط البلد، الكورنيش، ويتم التعامل معها فى حينه بمعدات وسيارات الشركة

ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات، بالتواصل مع غرفة عمليات محافظتي الغربية وكفر الشيخ، لسرعة الدفع بعدد من سيارات شفط المياه، لرفع تراكمات مياه الأمطار الموجودة أمام عدد من اللجان، في مراكز قطور وكفر الزيات بالغربية، وسيدي سالم بكفر الشيخ، التي كانت تعوق تواجد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أنه تم على الفور الدفع بسيارات لشفط المياه التابعة للوحدات المحلية، وعدد من العاملين، وجار سحب تراكمات مياه الأمطار، للتيسير والتسهيل على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظات، التي من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار الغزيرة لسرعة التنسيق والدفع بسيارات شفط المياه، حتى لا تتأثر العملية الانتخابية.