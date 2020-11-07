إقبال كبير من الناخبين قبل إغلاق اللجان بالشرقية

تزايدت أعداد الناخبين أمام اللجان الانتخابية بمختلف مراكز الشرقية حيث حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وذلك قبل غلق اللجان.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعي المواطنين لاصطفافهم أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بصوته، واختيار من يمثله في مجلس النواب منذ فتح اللجان في الساعه التاسعة صباحاً حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وغلق اللجان فى التاسعة مساءً، وسط جو يسوده النزاهة والديمقراطية والشفافية.

وأوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي بأكمله يقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، مناشداً المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم الانتخابية سرعة النزول للإدلاء بصوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي قبل غلق صناديق الاقتراع.

وقدم المحافظ الشكر لقوات التأمين لدورهم في حفظ، أمن واستقرارلجان انتخابات مجلس النواب، وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى حرية تامة، مضيفا أنه لمس بنفسه الإجراءات الأمنية التى وضعتها قوات الشرطة لتأمين الانتخابات، والتصدى لأى محاولات من شأنها أن تعكر صفو العملية الإنتخابية.