لسكان المدن الساحلية والدور الأخير.. خطوات عزل الأسطح لمواجهة الأمطار

تعاني بعض المدن الساحلية مثل الإسكندرية والبحيرة ومدن جنوب سيناء من غزارة سقوط الأمطار، والطقس السيء، الأمر الذي يؤثر سلبيًا على أسطح المنازل، مما يسبب تشققات بأسطح المنازل والأسطح الخرسانية، وتسريب المياه داخل المنزل، ويكون الحل الأمثل هو عزل أسطح المنازل.

وترصد "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات عزل أسطح المنازل من آثار الأمطار، وفقًا لمحمد إبراهيم أحد مشرفي عزل أسطح المنازل، ومتوسط أسعارها.

طرق عزل أسطح المنازل

يتم عزل أسطح المنازل من خلال إزالة البلاط والرمال والمخلفات، وتنظيف الأرضية وإزالة الحديد وثنيه وتعديله، ليكون على مستوى السطح، كي لا يسبب مشاكل في طبقات العزل.

بعد فحص السطح، للتأكد من عدم وجود أي شروخ يمكن أن تعيق عملية العزل وإصلاحها بمادة خاصة، حتى تتحمل المواد العازلة.

الخطوة التالية هي "رقبة زجاجية" وهو طريقة الانحناء عند التقاء الأرضية بالحائط، ويتم عمل مونة بالأسمنت بشكل دائري، حتى يتم وضع دهان البيتومين دون أن يكون هناك خط فاصل بين الأرضية والحائط مهما كان صغيرا بسبب تسريب الماء، ويتم وضع الدهان على الحائط بارتفاع من 20 إلى 30 سم.

بعد وضع الدهان تتم أولى مراحل العزل، وهي الكيماوي، عن طريق دهان المادة العازلة الأسمنتية "وهي عبارة عن جركن أكليريك وشيكارة بودر" بشكل طولي في اليوم الأول، ثم بشكل عرضي في اليوم التالي، أو تطبيق العزل عن طريق تسخين لفائف الممبرين وفردها على السطح المراد عزله وبواسطة الضغط عليها برولات حديدية (درداقة) تثبت على السطح المعزول.

وينصح مشرف العزل السكان قبل هذه العملية، الاستعانة بأحد السباكين لإجراء مصارف لمياه الأمطار أو ما يسمى بـ"المزراب" حتى لا تتجمع المياه في نقطة واحدة.

ويراعى عند وضع طبقة المونة أن يتم فردها على السطح من أعلى لأسفل بنسبة ميل خفيفة، حتى تسمح لمياه الأمطار المتراكمة النزول بشكل انسيابي على مكان تصريف المياه.

أسعار عزل الأسطح

ووفقًا للمهندس عاطف المنصور، صاحب إحدي شركات عزل الأسطح بالمنصورة، أن الأسعار تحدد لمتر، وتختلف حسب السطح نفسه، فإذا كان السطح معدل، وسيتم العزل مباشرة، يتراوح سعر المتر ما بين 65 إلى 70 جنيه للمتر، أما إذا كان السطح يحتاج إلى تنظيف، فيتم عمل مقايسة، ويصل متوسط السعر ما بين 75 إلى 80 جنيها للمتر.

وتعد أهم خطوة بعد الانتهاء من عملية العزل هي خطوة اختبار المياه، عن طريق غمر السطح بالمياه وتركها لفترة قصيرة للتأكد من عدم وجود أي شقوق أو ثقوب في الطبقة العازلة.