قنا تسجل وفاتين و10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في مراكز وقرى محافظة قنا، خلال الساعات الماضية، بشكل ملحوظ عن الأيام السابقة، التي كادت تكون الإصابات بها "معدومة"، حيث سجلت المحافظة 10 إصابات جديدة وحالتي وفاة.

ومن بين الإصابات الجديدة توجد 8 حالات في مركز نقادة، بينهم اثنان من المعلمين، بالإضافة إلى إحدى المعلمات بمركز نجع حمادي.

وكشف مصدر مسئول بمديرية الصحة في قنا عن إصابة معلمة بمدرسة "القديس جرجس"، تُدعى "منال ع."، 35 سنة، مقيمة بشارع "الراهبات"، في مدينة نجع حمادي، بفيروس "كورونا"، حيث أثبتت التحاليل والفحوصات إصابتها بالفيروس المستجد.

وقام فريق الطب الوقائي بتعقيم منزل ربة منزل مقيمة بقرية "الحلفاية بحري"، في نجع حمادي، وتم فحص المخالطين لها، بعدما أثبتت التحاليل إصابتها بفيروس "كورونا"، فيما سجلت مدينة نجع حمادي وفاة موظفين على المعاش، متأثرين بإصابتهما بالفيروس.

وفي نقادة، أكد المصدر أنه تم تسجيل عدد من الإصابات بفيروس "كورونا"، من بينهم معلمان بقرية "الزوايدة"، أحدهما بمعهد أزهري، والآخر بمدرسة ابتدائية بـ"نجع القرينات".

وأضاف أن قرى نقادة سجلت خلال الأيام الماضية 8 حالات إصابة، من بينهم معلم يُدعى "عبد الرسول ع."، بمعهد "الزوايدة" الأزهري الابتدائي، و"أسعد ع."، معلم تربية زراعية بمدرسة "القرينات"، وطبيب نساء وتوليد مشهور بمدينة نقادة، وأرسلت مديرية الصحة بقنا فريقاً من الطب الوقائي لتعقيم المعهد الأزهري والمدرسة الابتدائية.

وفي سياق آخر، أطلقت قرية "كوم بلال" بنقادة، أولى المبادرات التطوعية، مع بداية ظهور الموجة الثانية من فيروس "كورونا"، برش وتطهير القرية وتدريب على الحقن العضلي والوريدي، للتعامل مع حالات "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق أمس، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 14 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.