بعد زيادة الأعداد.. 51 نصيحة من الصحة للوقاية من كورونا

يمر العالم بموجة ثانية من فيروس كورونا، حيث تخطت بعض الدول آلاف الإصابات يوميًا، ما يزيد قلق وخوف البعض من عودة أشرس للجائحة، في حين قررت بعض الحكومات العودة للإغلاق الكلي أو الجزئي.

وفي ذات السياق تستعرض "الوطن" أبرز نصائح وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا بشكل عام، وخلال التسوق، وفي العمل، أو المصالح الحكومية.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

- المداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين.

- استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات.

- يمكن استخدم أعلى الذراع وليس اليدين إذا لم تتوافر المناديل.

- تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين.

- المحافظة على النظافة الشخصية.

- الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات.

- تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية.

- ارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه في إصابتها.

- المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كافٍ من النوم.

- التوجه إلى أقرب مستشفى عند الشعور بأعراض المرض.

الوقاية من فيروس كورونا في العمل

- يجب أن تكون أسطح المكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح نظيفة ومعقمة بشكل مستمر.

- تعزيز وتشجيع غسل اليدين بشكل منتظم من قِبَل الموظفين.

- وضع أدوات تعقيم اليدين في أماكن بارزة بمكان العمل.

- التأكد من إعادة ملء موزعات المعقمات بشكل منتظم.

- عرض الملصقات داخل مكان العمل التي توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.

- التأكد من توفر الكمامات لمن لديهم أعراض سيلان الأنف.

نصائح للحماية من فيروس كورونا خلال التسوق

- حاول أن تطلب المنتجات من التطبيقات الذكية أو الهاتف، إذا كان الأمر يسمح.

- احرص على شراء احتياجاتك في غير أوقات مزدحمة.

- احذر لمس وجهك أثناء التسوق.

- احرص على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.

- اغسل يديك بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

- اترك مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

- يفضل استخدام الصراف الآلي إذا أمكن.

- امسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم.

- لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها.

- احرص على غسل الخضراوات والفاكهة جيدًا.

- تخلص من الأكياس الخاصة بالمنتجات التي قمت بشراءها.

- الوقاية من فيروس كورونا في المصالح الحكومية.

التعليمات بالنسبة للموظفين

- ارتداء كمامة طبية وقفازات قبل التعامل مع المواطنين.

- توفير أدوات النظافة الشخصية في المصالح الحكومية مثل "الصابون وكحول ومطهرات ومناديل ورقية".

- غسيل الأيدي جيدًا باستمرار.

- فتح الشبابيك والأبواب بالمكاتب لضمان التهوية الجيدة.

- يحظر المصافحة والسلام باليد.

- التعامل مع المواطنين من على مسافة متر على الأقل والاقتراب بحرص فقط عند التحقق من الشخصية والتوقيع على المحرر أو بالدفاتر.

- يحظر استعمال أدواتك المكتبية وخاصة قلمك الشخصي.

- تعقيم المستندات بمطهر أو كلور أو كحول أبيض لجميع بطاقات الرقم القومي ومستندات تحقيق الشخصية والرخص وغيرها من المواطنين قبل استلامها.

- تسجيل أرقام الخط الساخن والجهات المختصة، للإبلاغ عن أي مواطن يعاني من أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" والمنشورة إعلاميًا.

تعليمات بالنسبة للمواطنين

- ارتداء الكمامة شرط للتردد على الشهر العقاري والمحاكم.

- استخدام مطهرات وتعقيم اليدين.

- لن يتم عمل أي إجراء لأي من الجمهور دون توافر قلم خاص به للتوقيع.

- يتم عمل الإجراء المطلوب لصاحب الشأن فقط ويمنع اصطحاب أشخاص ليس لهم صفة في الإجراء المطلوب.

- يمنع منعا باتا التجمع داخل الحجرة المخصصة لعمل الإجراء أو الانتظار بجوار الموثق لحين إنهاء الإجراء.

- على صاحب الشأن الانتظار بالخارج، ويجب أن يلتزم بالدور المخصص له بالدخول.

- مراعاة وجود مسافة مترين بينه وبين الموثق وباقي الجمهور.

خطوات التعامل مع ماكينات الصراف الآلي

- اختار ماكينات الصراف الآلي الأقرب لمكان عملك.

- لا تلتزم بماكينة الصراف التابعة للبنك الذي تتعامل معه، فوفقًا لبيانات البنك المركزى فقد تم إلغاء رسوم السحب على الماكينات.

- لا تضع كحول أو مواد تعقيم على الماكينات.

- تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة.

- استخدام المناديل للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا.

- ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين العميل والآخرين أثناء الانتظار.

- حاول أن تتجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان.

- استخدام خدمات البنك الالكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.