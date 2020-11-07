أديب: الإعلام الأمريكي أدار الانتخابات بذكاء.. وكورونا هزم ترامب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن شاشة "CNN"، تُعد أول قناة تُعلن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على نظيره الجمهوري دونالد ترامب، فكانت تغطية تلك القناة للانتخابات أشبه بحرب، مؤكدًا أن بايدن حصل أكثر مما يريد، في أعداد المجمع الانتخابي حيث تخطى الـ270.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن أحد المذيعين السود في الولايات المتحدة الأمريكية، بكى على الهواء متأثرًا بفرحة هزيمة ترامب، وذكر أن الحياة في عهد ترامب، كانت سيئة للغاية، موضحًا أن الإعلام الأمريكي، أدار هذه المعركة الانتخابية بلا حياد وبلا قلب ولكن بذكاء.

وأوضح الإعلامي، أن الإعلام الأمريكي، رفض إعلان نتيجة فوز بايدن، إلا بعد التأكد رغم فارق الأصوات الكبير بينه وبين ترامب، "قالوا زي ما احنا بنقول عندنا في مصر، نشوف الهلال الأول"، مؤكدًا أن الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية، نجح في هزيمة ترامب هزيمة كبيرة، وأن هناك أمرين وراء هزيمته، هما فيروس كورونا المستجد والإعلام.

حسم المرشح الديمقراطي جو بايدن الانتخابات الأمريكية، بعد تخطيه حاجز الـ270 صوتا في المجمع الانتخابي ليصل مجموعه 270 صوتا، ويصبح الضيف الجديد للبيت الأبيض، ليصبح أول رئيس من المذهب الكاثوليكي يصل إلى البيت الأبيض منذ انتخاب جون كينيدي في عام 1961.