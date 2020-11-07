أديب: الإعلام الأمريكي تعامل مع ترامب بشكل "فاجر".. كل حلفائه خانوه

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإعلام الأمريكي فعل كل ما في وسعه من أجل إسقاط الرئيس الأمريكي المنتهى ولايته دونالد ترامب أمام الرئيس الأمريكي الحالي المنتخب جو بادين، موضحًا أن الإعلام الأمريكي تخلى عن كل مبادئه وقام بالهجوم عليه وتوجيه شتائم له.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن الإعلام الأمريكي أراد أن يوصل رسالة للشعب والعالم أجمع بأن الانتخابات كانت شفافية ونزيهة، مضيفًا: "بالنسبة ليا أنا شخصيًا نزيهة وديمقراطية والحاجات دي نحطها على جنب".

وأوضح "أديب"، أن الظاهر في الأمر والمؤكد بأن الإعلام قد قضى على ترامب، "الراجل من يوم الثلاثاء مش عارف يطلع في أي محطة تليفزيونية، الإعلام وصل لمرحلة فاجرة، حتى فوكس نيوز، خانت ترامب، كل حلفائك خانوك يا ترامب".

وتابع: "دونالد ترامب حينما كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية كان في الصباح يتحدث مع الإعلام يوميًا وكذلك في المساء، كان بيتغرغر كل يوم الصبح في صباح الخير يا أمريكا وبليل في محطة مساء الخير يا أمريكا وكل المذيعات يتباهوا أن ترامب كلمهم، دلوقتي لا عرف يوصلهم ولا هما ردوا عليه".

وكان حسم المرشح الديمقراطي جو بايدن الانتخابات الأمريكية بعد تخطيه حاجز الـ270 صوتًا في المجمع الانتخابي ليصل مجموعه 270 صوتًا، ويصبح الضيف الجديد للبيت الأبيض، ليصبح أول رئيس من المذهب الكاثوليكي يصل إلى البيت الأبيض منذ انتخاب جون كينيدي في عام 1961.