عمرو أديب: هناك فرصة لا تتعدى 10% لبقاء ترامب رئيسا للولايات المتحدة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تحدث مع أحد الخبراء في الشؤون الأمريكية، ولا يتحدث كثيرًا في الإعلام، لكنه على علم بكل ما يجرى في الأمور، وطّرح عليه سؤال عجيب نوعًا ما "هل فيه فرصة لترامب مرة أخرى للفوز في الانتخابات الرئاسية؟"، موضحًا أن هذا السؤال يشغل عددًا كبيرًا من المواطنين في الولايات المتحدة، كما أن فرص ترامب للمنافسة من جديد من خلال الأصوات، أمر بالغ الصعوبة بل حُسم لبايدن.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أن بايدن تجاوز الـ270 صوت في المجمع الانتخابي، بل قد يتجاوز الـ300، ولكن رد الخبير بأنه ليس هناك أمام فرصة لدى ترامب، وفرصته لا تتعدى الـ10% فقط، وهو أن يقوم فريقه القانوني، بتقديم شيء مقنع للمحكمة، "كل اللي ترامب بيقول عليه تزوير أو مش تزوير عبارة عن تغريدتين وفيديوهين وخلاص، لازم فيه شيء مقنع يتحط أمام المحكمة".

وأشار الإعلامي، إلى أن الانتخابات الأمريكية معقدة جدًا، ويجب تغيير هذا الأمر، كما أن ترامب ابلغوه أثناء جلوسه في منتجعه، ويلعب جولف بأن قناة "cnn"، أعلنت بشكل رسمي فوز جو بايدن، وكان ترامب على علم بأن هذه القناة هي من ستعلن هذا الأمر، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن ترامب حصل على أصوات أكثر من الأصوات التي حصل عليها عندما نجح في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وتابع: "ترامب حصل على 70 مليون صوت، وبايدن تقريبًا 74 مليون صوت، يعني نصف الشعب الأمريكي اللي نزل صوت في الانتخابات أعطى صوته لترامب".

وكان المرشح الديمقراطي جو بايدن، حسم الانتخابات الأمريكية، بعد تخطيه حاجز الـ270 صوتًا في المجمع الانتخابي ليصل مجموعه 270 صوتًا، ويصبح الضيف الجديد للبيت الأبيض، ليصبح أول رئيس من المذهب الكاثوليكي يصل إلى البيت الأبيض منذ انتخاب جون كينيدي في عام 1961.