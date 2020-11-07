أديب: لو ترامب فضل قاعد في البيت الأبيض محدش يقدر يطلعه

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن مصير الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، فذكر أن هذا الرجل يحمل 70 مليون صوتًا أي قوة كبيرة داخل أمريكا، وهو ما كان سببًا في أن يكون هناك مرشحين كُثر في الحزب الجمهوري يفوزون بمقاعد في مجلس الشيوخ، وأصبحت لهم أماكن ثابتة.

وتساءل "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر": "بالقوة دي المتمثلة في الـ 70 مليون صوت هيروح فين بقى ترامب؟"، موضحًا أن هناك طريقة "لذيذة" وهي أن ترامب خسر وبالتالي "يقولوا له مع السلامة"، رغم أنه لا يوجد في الدستور الأمريكي نص يؤكد أن الرئيس يجب عليه تسليم مقعده في البيت الأبيض للرئيس الفائز.

وتابع : "الأمر ده مشكلة هنشوفها اليومين اللي جايين، لازم الخاسر يقول أنا خسرت عشان الكاسب يقول أنا كسبت، ده مش قانون ولكن ده السائد في المجتمع الأمريكي، فيه ضغط كبير على ترامب من قبل الجمهوريين أن يعترف بالهزيمة، لكن راسه وألف سيف أنه لا يعترف ابدًا بالهزيمة، أبو حنان مش سهل، محدش قادر يقوله ارفع سماعة التليفون وهني بايدن".

وأوضح الإعلامي، أن تنصيب الرئيس الجديد يكون إما عبر بيان من ترامب بأنه خسر الانتخابات وأن بايدن هو الفائز، أو يرفع سماعة الهاتف ويبلغ بأن بايدن الفائز، "الدستور الأمريكي مفهوش إن الرئيس يطلع من البيت الأبيض كدة، يعني لو ترامب فضل قاعد في البيت الأبيض محدش يقدر يطلعه".