رئيس الزمالك "المعزول" لم يدل بصوته ولم يخرج من مقر إقامته

ظل رئيس نادي الزمالك "المعزول" والمرشح عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية داخل الفيلا الخاصة به بقرية "بشالوش" يتابع مجريات الأمور بالدائرة دون أن يخرج مطلقاً منها حتى نهاية اليوم الأول للتصويت ولم يخرج للإدلاء بصوته خلال اليوم الأول.

وانتظر عدد من الصحفيين والإعلاميين، أمام فيلا المرشح في انتظار خروجه للإدلاء بصوته أو تحركه في الدائرة حتى انتهى يوم التصويت الأول ولم يخرج منها.

وتحرك نجل "المعزول" والخاسر في انتخابات مجلس النواب بدائرة الدقي بمحافظة الجيرة، ومعه عدد من السيارات تحمل صور والده، وذلك للاطمئنان علي سير الانتخابات في اللجان ، ووجود مناديب داخل اللجان.

ونشر "المعزول" صورة قديمة له علي صفحته الرسمية علي الفيس بوك، وسط جمع من المواطنين، وكتب عليها "أنه تفوق في 167 لجنة من بين 169 لجنة بفارق كبير عن أقرب منافسيه"

وحافظت" ميت غمر" علي البقاء تريند موقع التواصل الاجتماعي " توتير" خلال اليوم الأول للانتخابات حتى نهايته، وسط متابعة قوية لما يجري بالدائرة.

وأكد حساب يحمل اسم "حسام سالم": "هيكون فيه إقبال تاريخي على متابعة انتخابات ميت غمر، بسبب رئيس نادي الزمالك، انتخابات ميت غمر هتغطي على انتخابات الرئاسة الأمريكية، هيكون فيه متابعة كبيرة من الزملكاوية والأهلاوية".

وحساب آخر يحمل اسم "الأهلي وطن الشرفاء"، شارك صورة لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وكتب تعليقا قال فيه: "أهالى ميت غمر بيقولوا لك حقك علينا، احنا من 5 سنين نجحنا رئيس نادى الزمالك، وبصوتنا شتمك، واحنا اللي هنسقطه، علشان تاخد حقك ونجيب حق مصر".

ويتنافس في دائرة ميت غمر 35 مرشحًا، علي مقعدين فقط، من بينهم 3 نواب حاليين، وهو ما يجعل المنافسة شرسة بينهم علاوة علي باقي المرشحين، ومن بين المرشحين 6 يتنمون إلي أحزب، وهم "مستقبل وطن، والمؤتمر، والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن"، كما يتنافس به 3 مرشحات و32 مرشحًا.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب انطلقت اليوم في محافظة الدقهلية، والتي تقع ضمن محافظات المرحلة الثانية، ومقسمة إلي 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات " القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، ويتنافس عليهم قائمتين