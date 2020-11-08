مخرج "ما وراء الطبيعة": حلمنا إننا نشرف بلدنا ونحطها على الخريطة

أكد عمرو سلامة مخرج مسلسل ما وراء الطبيعة، أنه عمل مصري، بطاقم عمل تقريبا مصري بشكل كامل، وممثلين مصريين باستثناءات قليلة تلبية لأسباب فنية حتمية، وأنه حتى لو كان يُعرض على منصة عالمية "نتفليكس"، فإنه صنيعة عقول وسواعد مصرية، وكان هدفًا مشتركًا من البداية هو محاولة صنعه بكوادر وفنانين محليين مصريين.

وأضاف سلامة، في منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المسلسل ماكنش هيطلع لولا الأدمغة المصرية اللي وراه في كل الأقسام، لولا إرث أدبي مصري المسلسل استوحى منه، لولا فنانين مصريين أساتذة كلنا اتعلمنا منهم في كل المجالات، لولا أفلام ومسلسلات ناجحة مصرية لزملاء اتعلمنا منها".

وتابع: "أي قدر من النجاح قد يراه لو حالفنا الحظ وربنا كرم هو نجاح لمصر، وللصناعة المصرية، وللمشهد الثقافي المصري، ولكل الفنانين المصريين".

وأردف: "حلمنا في أي عمل نفسه يسافر بره مش مجرد طموح شخصي مهني فقط، هو معاه طموح حقيقي وصادق جدا جدا جدا -والله جدا- إننا نشرف بلدنا ونحطها على الخريطة أو على الأقل نحافظ على مكانتها في الخريطة الإقليمية والعالمية".

وأتم: "ديه مش مشاعر قومية ساذجة، ولا محاولة لقول كلام دبلوماسي، ده أمل وتمنيات إننا نبين قد إيه البلد ديه ولادة وجواها مواهب تقدر فعلا تعمل شغل محترم، في فنانين كثير في مصر أنا شايفهم عالميين وبتعلم منهم وبشوف إنهم بيعملوا أعمال مبهرة بتعقدني بتخليني أغير بشكل -بحاول أخليه صحي- وبتحمسني إني أتعلم منهم، وأنا متأكد إنهم بشوية تعرض للعالم يقدروا يبهروا العالم كله".