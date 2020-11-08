رئيس "الأسمرات": أهالينا أدلوا بأصواتهم رغم الأمطار لرد الجميل للسيسي

أعرب المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، عن سعادته البالغة بالكم الهائل من المشاركين في اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية التي تُقام في عدة محافظات، فذكر أن سيدات الأسمرات دائما يفاجئن الجميع بكل ما هو جديد، فكل من الرجال والشباب والنساء تواجدوا قبل فتح باب اللجان من أجل التصويت في الانتخابات.

وأضاف "الغندور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc"، أن المواطنين تواجدوا أمام اللجان منذ الساعة السابعة صباحًا وتم تنظيم المنظومة الانتخابية بمشاركة 172 داعما وداعمة من أبناء الأسمرات لتحقيق المنظومة بالشكل اللائق، والتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس حي الأسمرات، إلى أنه تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، فضلًا عن مساعدة المواطنين في معرفة كل شخص لجنته الانتخابية التي يصوت فيها، كما أن الناخبين على الرغم من هطول الأمطار ظلوا صامدين لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتقالهم للحياة الأفضل.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس اليهئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، عقب قيام رؤساء اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، بإغلاق أبوابها فى التاسعة مساء أمس السبت، على أن يستكمل التصويت اليوم الأحد، في التاسعة صباحا بعد تعقيم اللجان.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن أول أيام التصويت، شهد إقبالا من الناخبين على اللجان، وانتظمت عملية الاقتراع باللجان الفرعية، عقب وصول جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية إلى لجانهم، وفتحها فى مواعيدها إلا عدد ضئيل منها.