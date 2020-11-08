رئيس "بعثة متابعة الانتخابات" يستعرض مظاهر إيجابية وسلبية أمام اللجان

قال أيمن عقيل، رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، إن نسبة المشاركة في اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية التي أجريت اليوم وستستمر غدًا، عالية في جميع المحافظات، مقدمًا الشكر والتقدير للسيدات اللاتي شاركن في هذا العرس الديمقراطي، خاصة المرأة السيناوية التي تواجدت أمام اللجان وهذا أمر يدعوا للفخر.

وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم وعمرو خليل، أنه من المناظر المفرحة جدًا هو وجود الشباب والشيوخ والنساء أمام اللجان الانتخابية، رغبة في بناء حياة برلمانية جيدة، وهي رسالة للعالم أجمع بأن "إحنا مكملين".

وأشار رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، إلى أن المرأة المصرية على مدار التاريخ دائمًا ما تثبت قدرها ومكانتها بل وتشجيعها وتحفيز الآخرين على المشاركة السياسية، مؤكدًا أن ملاحظات أعضاء البعثة الدولية في مختلف المحافظات على العملية الانتخابية كان معظمها إيجابي سواء الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو التنظيم، فكل ذلك مظاهر إيجابية.

وأوضح أن المظاهر السلبية تلخصت في وجود حشود أو دعاية انتخابية أمام اللجان، وبعض ممارسات التي يمارسها المرشحين وحمالتهم الانتخابية، ولكن كانت هناك إشادة بالإلتزام بالمعايير الإنتخابية بدأ من القوانين والتشريعات، كما أن المرشحين يتنافسون فيما بينهم من أجل حصد أكبر عدد من الأصوات وقد يخالفوا بعض القوانين.

وتابع: "ممكن نلاقي اعتداء مرشح أو حملة انتخابية لمرشح على مرشح آخر، في مخالفة القوانين ويجب على المرشحين الالتزام بالقوانين وهذا ما أكدت عليه البعثة الدولية هل توجد آلية أمام المرشحين أو الناخبين ليقدموا شكاوى أو بلاغات وأن كل ما يشيد به العالم اليوم بظل هذه الظروف التي يمر بها العالم اليوم أن مصر تجري انتخابات".