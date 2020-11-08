بايدن: أتفهم خيبة من انتخب ترامب.. ولنمنح بعضنا فرصة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه يتفهم ما وصفه بـ"خيبة" من انتخبوا الرئيس ترامب، "لكن لنمنح بعضنا فرصة نتخلى عن الخطاب الحاد، والولايات المتحدة تعرضت لهزة بسبب حالة الانقسام، ويجب أن نتحد والعالم يراقب الولايات المتحدة، وسنعمل على خلق الوظائف والحفاظ على الكرامة"، بحسب قوله.

وأضاف "بايدن" خلال كلمته، "أتطلع قدما أن تكون أمريكا أكثر عدلا وإنصافا وتخلق فرصا للجميع، وسنعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتوفير الحماية للمواطنين، إننا نسير الآن في مسار الرب وبكل قلوبنا وأروحنا القوية والإيمان بالعدالة والحرية دعونا نكن الأمة التي نكونها أمة موحدة وقوية ومتعافية، وقال جدي حينما خرجت من بيته عندما كنت صغيرا قال لي (جو حافظ على إيمانك)، ولكن جدتي قالت (لا انشر الإيمان والثقة)"، مختتما: "فليحمي أمريكا الرب وليحميكم الرب".

وكان مؤشر CNN أظهر فوز بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، ما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حاليًا 273 صوتًا.