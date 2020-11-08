بدء التصويت في انتخابات النواب بدائرتي المقطم والخليفة

فتحت دائرتي المقطم والخليفة بمحافظة القاهرة، أبوابها قبل قليل أمام الناخبين لليوم الثاني على التوالي، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تستمر على مدار يومين، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل فيروس كورونا، حيث فتحت اللجان أبوابها في الموعد المحدد، وسط إشراف قضائي كامل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للإداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، يومي السبت والأحد، على أن تعلن النتيجة وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم 15 نوفمبر.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر.

وجاءت محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وأُجريت الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، كما تجري الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020.

وأجريت المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.

كما تجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.