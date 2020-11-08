التنمية المحلية: انتظام العملية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، انتظام العملية الانتخابية في 13 محافظة في اليوم الثاني للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنه يجري التعامل مع مياه الأمطار في المحافظات التي تعرضت لسقوط الأمطار، ومنها الغربية وكفر الشيخ، بحيث لا يضار المواطن ولا يتأثر سير الانتخابات، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي حتى الآن.

التنمية المحلية: التشديد على الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى وجود تعليمات لكل المحافظات، بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان على مدار يومي الانتخابات، وتوفير بوابات التعقيم على أبواب اللجان، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، فضلا عن توفير مظلات وتسهيلات لكبار السن وذوي القدرات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وفي مناخ صحي وآمن، فضلا عن وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة.

محافظ العاصمة: انتظام اللجان دون أي معوقات

من جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بدء العمل بكافة اللجان الانتخابية في موعدها التاسعة صباحا، دون أي معوقات، داعيا المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وشدد محافظ القاهرة، على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها في انتخابات مجلس النواب، يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وأضاف المحافظ، أنه جرى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتوزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، مشددًا على رؤساء الأحياء برفع جميع السيارات من محيط اللجان بالتنسيق مع إدارة المرور وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.