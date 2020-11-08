بايدن يحتفل بالفوز ويواجه تحديات هائلة

قالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية إن دونالد ترامب، كان أكثر شخصا لا يليق بشاغلي البيت الأبيض، فالقوة العظمى التي مارسها وإساءة معاملتها قد انتزعت من قبضته، عن طريق التصويت، ولم تكن نتيجة الانتخابات واضحة كما تمنى الكثيرون من اليسار، حيث كان أداء جو بايدن، منافس ترامب الناجح، والحزب الديمقراطي أقل مما كان متوقعا، وإن الحجج الأكبر مثل الإيديولوجية، والانتخابية، والقانونية، والعرقية، والأخلاقية، ولكن بعد أيام من إحصاء الأصوات، انتهت هذه المعركة المحورية.

وتابعت الصحيفة أن بايدن سوف يضطر إلى التعامل مع الانقسامات العميقة، في حين أن هذا هو في الواقع وقت الاحتفال، لكنه أيضا لحظة للتواضع والتأمل. فقد اجتذب بايدن عددا قياسيا من الأصوات – أكثر من 74 مليون صوت، أو ما يقرب من 51%.

ومع ذلك، كان مجموع أصوات ترامب، الذي تجاوز 70 مليون، ثاني أعلى نسبة على الإطلاق، نتيجة لأكبر نسبة مشاركة منذ عام 1900، وهذه الشخصيات الاستثنائية وحدها تتحدث عن المشاعر العميقة والانقسامات التي تطارد أمريكا المعاصرة وتعصف بها. "هم يصرخون ويحذرون ولكن لا يمكنهم التهديد".

وأشارت الصحيفة إلى أن استعادة الثقة في نزاهة الانتخابات هي المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه بايدن، فقد كان سلوك الرئيس المنتخب منذ ليلة الانتخابات درسا في المواطنة المسؤولة.

لقد كان هادئا وكريما، مشددا على أنه يجب فرز جميع الأصوات، الجمهورية والديمقراطية، ومنحها وزنا متساويا. وقد فعل بالفعل الكثير لنزع فتيل التوترات في الوقت الراهن، كما أن التزام بايدن بالمبادئ الديمقراطية الأولى يتناقض تناقضا حادا مع الخدع والهوس الذي ينتهجه ترامب.

وكان ترامب قد تعهد مسبقا برفض النتيجة إذا ما كانت ضده ولم يتردد. وفي غضون ساعات من انتهاء التصويت، ادعى زورا أنه فاز، وصرخ ببذاءة، وزعم أنه تعرض لسرقة كبرى واحتيال، ودعا محاميه. وهددت تحريضاته المتهورة بتحويل المواجهة المتوترة إلى كارثة وطنية. ولدى ترامب أسباب قانونية هزيلة يمكن على أساسها الطعن في النتائج، والتي من المتوقع أن يصمد معظمها.

ولكن نوبات غضبه تذكرنا بفظاعة الرئيس الذي كان عليه. في الأيام القليلة الماضية، حيث حاول ترامب أن يفعل بالديمقراطية في أمريكا ما فعله بالسياسة المحلية والدولية على مدى السنوات الأربع الماضية: وهو أرجحة كرة التحطيم التي تناسب شخصيته، وتحيزاته وغروره.

وكما يقول بايدن، تواجه الولايات المتحدة أزمة اقتصادية، وأزمة عدالة عنصرية، وأزمة ثقة في الديمقراطية نفسها، وكلها تأتي على رأس وباء أودى بحياة ما يقرب من ربع مليون شخص، وقد أدت سياسات ترامب، في معظمها، إلى تفاقم هذه المشاكل. لقد قسم البلاد عندما كان من الضروري أن تكون موحدة. لقد انقلب على أمريكا ووضع أمريكا ضد العالم وسعى إلى الحصول على مميزات شخصية عندما كانت هناك حاجة ماسة إلى الرؤية والكفاءة والإيثار، لقد خذل بلاده.

وأضافت الصحيفة أنه مع كل ذلك، سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن ترامب أو أسلوبه قد انتهيا، فإن علامته التجارية والسياسة المخيفة المروجة لظلم البيض لا يزال أمامها شوط طويل. كما أن الديمقراطيين لم يستخدموا كل ما لديهم من أساليبهم الخاصة في الأسبوع الماضي، وتبددت آمالهم في حدوث انهيار رئاسي. فقد خسروا مقاعد في مجلس النواب وفشلوا في تحقيق تقدم متوقع على مستوى الولايات، ومما يثير استياء بايدن، أنهم فشلوا أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ، على الرغم من أن بعض المقاعد لا تزال دون سيطرة أحد.

والآن يجب أن تكون هناك خطط لبايدن لإعادة تشكيل أجندة السياسة الداخلية، بدءا بحزمة تحفيزية لسحب البلاد والاقتصاد من كآبة "كوفيد-19"، وعقبات قاتلة محتملة في الكونجرس.

ودون سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، سيفتقر بايدن إلى السلطة اللازمة لدفع التشريعات الجديدة. وفي الوقت نفسه، قد تدفع المحكمة العليا، التي انتزعت مؤخرا من جانب الجمهوريين عن طريق ثلاثة مرشحين من المحافظين جدا لترامب، في الاتجاه المعاكس بشأن قضايا محل خلاف مثل حقوق الإجهاض والرعاية الصحية.

وقد قوي موقف الجمهوريون بشكل خاص من خلال نجاحهم في جذب أعداد متزايدة من الناخبين السود والإسبان واللاتينيين، بالإضافة إلى الناخبين البيض، في الولايات الجنوبية مثل فلوريدا وتكساس. إن إعادة بناء بايدن الجزئية لـ "الجدار الأزرق" في الغرب الأوسط، والاختراقات في حزام الشمس، قد يقابلها نداء شعبي يُفترض أن الحزب الجمهوري آخذ في الاتساع.

تحديات بايدن

وأضافت الصحيفة أن مشاكل بايدن في الداخل يقابلها إرث ترامب العالمي الكئيب. إن التحدي الإيديولوجي الكبير هو الصعود العالمي للقادة الشعبويين المناهضين للديمقراطية والسلطويين واليمينيين، وهو ما شجعه ترامب بنشاط، وقد تعهد بايدن برئاسة تحالف الديمقراطيات لصد هذا التقدم. وسوف يأمل العديد من الأوروبيين أن تكون هذه هي اللحظة التي يتحول فيها المد الشعبوي، ومع ذلك، فإن الجاذبية الدائمة للقومية الشوفينية على غرار ترامب في الولايات المتحدة قد تزيد من تشجيع المقلدين الأجانب.

كما أن هناك قضايا محددة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، لا بدا منها إلى الجائحة وأزمة المناخ. ويقول بايدن إنه سينضم مرة أخرى إلى اتفاق باريس، ويخفض انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة، ويتحول من النفط إلى الاقتصاد الأخضر.

وسوف يحاول نزع فتيل المواجهة الخطيرة مع إيران وإخضاع فلاديمير بوتين. ويعد بايدن بأن يكون صارما مع الصين مع تجنب مواجهة ترامب "فيروس كورونا". وهذا توازن صعب، خاصة إذا كانت بكين، التي تراقب الضعف الأمريكي، لديها أفكار أخرى. وقد تكون تايوان الاختبار الكبير.

وبالنسبة لبوريس جونسون، ولكن ليس بالنسبة لبريطانيا، فإن رئاسة بايدن هي شيء محرج. لأن بايدن يقدر التحالف الثنائي. وهو يريد إحياء العلاقات الأطلسية، التي يرمز إليها حلف شمال الأطلسي. ولكنه يريد أيضاً شراكة قوية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويعتقد عن حق أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطأ أحمق، وقد أعرب علناً عن رغبته في تأثيره على السلام في أيرلندا. وقد تراجعت آمال جونسون في التوصل بسرعة إلى اتفاق للتجارة الحرة. ومع خروج صديقه القديم ترامب من اليمين، سيتعين عليه الانتظار في الصف من أجل أن يكون ضمن حضور جمهور البيت الأبيض.

ومع الكثير على جدول أعماله، قد يتساءل الكثيرون عما إذا كان بايدن ، الذي يبلغ منده 78 عامًا قريبًا ، قادرًا على البقاء على هذا المسار. ولكن الأهم بكثير من عمره هو حقيقة أنه قائد محترم وصادق ومتمرن. بعد كل هذا القدر من المرارة والضغينة، هذا هو موحد الآراء المحنّك الذي تحتاجه الولايات المتحدة والعالم. إذا كان أي شخص يمكن إصلاح الأضرار التي تسبب فيها ترامب وإعادة أمريكا إلى صحتها السياسية والبدنية، فإنه هو والأهم من ذلك، في هذا المنعطف الخطير، أثبت بايدن أنه فائز. وأن الابتهاج له ما يبرره تماما.